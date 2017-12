Terminator: Dawn of Fate - postapokalyptické predfilmové obdobie

Fanúšikovia Terminátora majú skutočne šťastný rok. Malo by sa začať natáčať tretie pokračovanie filmu a zároveň na trh prichádza hra Terminator: Dawn of Fate pre PS2 a Xbox, ktorá hráčov zavedie do obdobia spred prvého filmu.

3. dec 2002 o 17:50 Juraj Chrappa

Písmo: A - | A + 0 Fanúšikovia Terminátora majú skutočne šťastný rok. Malo by sa začať natáčať tretie pokračovanie filmu a zároveň na trh prichádza hra Terminator: Dawn of Fate pre PS2 a Xbox, ktorá hráčov zavedie do obdobia spred prvého filmu. Spomínate si ako začínal prvý filmový Terminátor? Postapokalyptická Zem ktorú ovládol počítačový systém Skynet, zúriaca vojna medzi zvyškami ľudí a HK (Hunter/Killer) strojmi, veselo drviacimi ľudské lebky svojimi ťažkými pásmi. Písal sa rok 2029 a jedinou záchranou pre ľudstvo mal byť výlet Kyle Reesa do minulosti ochrániť Sarah Connor (matku Johna Connora) Terminator: Dawn of Fate sa odohráva práve v tomto postapokalyptickom svete v roku 2027, kde ako Kyle Reese alebo ďalší dvaja hrdinovia bojujete proti Skynetu a jeho oceľovým príšerám. Našťastie budúcnosť nie je skúpa na extrasilné zbrane a preto sa môžete tešiť napríklad na boj s raketometom alebo vysoko výbušnými zariadeniami. Okrem iného vás často podporujú ďalší spolubojovníci s vysokou AI. Zaújimavá by mala byť aj dynamická kamera, prispôsobujúca sa boju tak, aby ste mali vždy čo najlepší prehľad o nepriateľoch a situácii. Hra sa skladá z 12 levelov nabitých akciou, ktorá by chcela pripomenúť napínavú atmosféru známu z filmov. Na Dawn of Fate pracovali ľudia z Paradigm Entertainment, ktorí majú prsty aj v Spy Hunterovi. Na spomínané konzoly hru v týchto dňoch vydáva Infogrames.