Ratchet & Clank - Jak & Daxter sú mŕtvi, nech žijú Ratchet & Clank!

Vianoce prišli tento rok o nejaký ten deň skôr. Aspoň ku mne. Dostalo sa mi totiž do rúk demo najočakávanejšej plošinovky tohto roku Ratchet & Clank. Mal som možnosť vyskúšať akčné biorobotické duo v dvoch úrovniach, ktoré sú na disku dostupn

3. dec 2002 o 16:37 Milo Gracík

Vianoce prišli tento rok o nejaký ten deň skôr. Aspoň ku mne. Dostalo sa mi totiž do rúk demo najočakávanejšej plošinovky tohto roku Ratchet & Clank. Mal som možnosť vyskúšať akčné biorobotické duo v dvoch úrovniach, ktoré sú na disku dostupné. Plná verzia je už v predaji, máme ju aj v redakcii, takže plnohodnotná recenzia vás čoskoro neminie. Dovtedy si užite naše preview.

Ratchet & Clank je prvý titul firmy Insomniac Games na PS2. Majiteľom PSX sa iste nad hlavami rozžiarila žiarovka, pretože spomínaná firma vytvorila jednu z najúspešnejších a najlepších sérií plošinoviek na PSX. Áno, reč je o dráčikovi Spyrovi (Spyro The Dragon). Skvele hrateľná a neuveriteľne zábavná kompozícia akcie, adventúry, objavovania, riešenia hádaniek a bojovania, to je Ratchet & Clank. Toto nesúrodé duo vás na svojej dobrodružnej ceste zavedie na tie najexotickejšie miesta vo vesmíre.

V hre ovládate Ratcheta, mladého talentovaného mechanika (tzv. hračička á la „Kutil Tim“), ktorý sníva o úniku zo svojho všedného, nudného sveta a túži vydať sa na cestu plnú dobrodružstiev. Toto prianie sa mu splní skôr, než by čakal, keď malý, ale veľmi inteligentný robot Clank havaruje na jeho planéte. Ten uniká pred Veľkým zlým šéfom, šialeným vodcom odpornej rasy Blargov z Grgsveta (Belchworld). Títo zloduchovia na čele s predsedom Drekom sa rozhodli vymeniť svoju znečistenú planétu za novú nepoškvrnenú. Na tento účel rozbehli Projekt konečného riešenia. Projekt vytvorenia panenskej planéty hrôzostrašným spôsobom – zlepením najlepších kúskov všetkých ostatných planét dohromady! Chudáci obyvatelia takto postihnutých svetov sú bezmocní proti armáde robotov a Blargov. Niečo také choromyseľné však naši hrdinovia nemôžu pripustiť. Spojení osudom sa mechanik a jeho mechanický pomocník vydávajú zachrániť vesmír pred hnusnými plánmi predsedu Dreka a zlomyseľnej rasy Blargov.

Čaká na vás rozsiahly a vzrušujúci vesmír s množstvom exotických lokácií zahŕňajúcich prekrásne morské planéty (Vodný svet), rozľahlé mimozemské metropoly (5. element) či obrovské vesmírne stanice (akýkoľvek Star Trek). Každá planéta predstavuje jednu úroveň hry, dizajnovo aj vizuálne špecificky spracovanú. V rámci každej úrovne plníte pestré čiastkové úlohy (napr. zdolanie prekážkovej dráhy, výhra v pretekoch vznášadiel a pod). Z planéty na planétu sa presúvate na hviezdnom korábe (ako inak, je to predsa sci-fi). Myslím, že autori nevyužili celý potenciál vesmírneho putovania, keďže let lode je spodobnený iba loadingovou obrazovkou. Presun medzi planétami mohli spracovať vo forme zábavnej minihry, v ktorej by ste ovládali samotnú raketu, vyhýbali sa nepriateľom, zhlukom asteroidov a čiernym dieram (podobne ako v Kingdom Hearts či Star Fox Adventures).

Určite budete potešení pestrou ponukou zbraní. Samozrejme, nezískate ich všetky naraz. Za zničených nepriateľov a splnené úlohy však dostávate kredity, ktoré potom vymieňate za strelivo, bomby, vynálezy, výkonnejšie a ničivejšie zbrane (v hre je viac než 30 zbraní a vynálezov). Zbrojný arzenál dopĺňate na jednotlivých planétach, v on-line obchodíku, ktorý sa vždy nachádza pri mieste pristátia vašej hviezdnej lode (t. j. na začiatku každej úrovne). Na konci hry bude Ratchet disponovať arzenálom ničivosti Hviezdy smrti (napr. blasterový samopal, plameňomet, bombometná rukavica). Zbrane klasicky používate v pohľade tretej osoby, pre presnejšie zamierenie sa však môžete prepnúť do pohľadu prvej osoby. Základnou Ratchetovou zbraňou na boj z blízka je skutočne masívny francúzsky kľúč (dostupných je niekoľko ničivých komb), ktorý používate okrem rozbíjania nepriateľských plecháčov aj na riešenie mechanických puzzle (priťahovanie skrutiek, je to predsa „francuzák“, nie? ;).

Môžete využívať aj rôzne vozidlá a úžasné vynálezy (v origináli gadgets), napríklad magnetické topánky či vystreľovacie lano (á la Spidermanove vystreľovacie pavučiny). Najfantastickejší z nich však je samotný Clank (Ratchet ho nosí na chrbte). Stlačením jedného tlačidla ho podľa potreby transformujete na vrtuľový batoh, raketový či hydropohon. Okrem technických vymožeností a cenných informácií je Clank užitočný aj iným spôsobom. V niektorých lokáciách totiž Clanka priamo ovládate a vidíte svet z jeho robotického uhla pohľadu. Tu sa priamo ponúka implementácia multiplayera (napadá mi hriešna myšlienka – čo ak by bolo možné súčasne ovládať Ratcheta aj Clanka, každého jedným ovládačom?). Fakt však je, že hra multiplayer nepodporuje. Pri takej dokonalej zábave a hrateľnosti by to bol iba zbytočný prívesok.

Grafické spracovanie je neskutočné. Pestrá paleta pastelových farieb. Úžasné svetelné efekty. Plávajúce oblaky na oblohe. Mesto s nebotyčnými mrakodrapmi, hustá premávka s množstvom vznášadiel. Dvadsiatka útočiacich robotov. Veľmi rušné, živé a rozľahlé lokácie. To všetko bez najmenšieho záchvevu. Bezprecedentne dokonalé animácie, pričom svižná animácia Ratcheta je dokonalosť sama. Ovládanie sa bez problémov vyrovná vizuálnej stránke. Aj keď od čias kraľovania Jak & Daxter sa toho v ovládaní veľa nezmenilo. Veľmi sympatické sa mi zdalo tlačidlo prikrčenia, ktorého stlačenie počas behu spôsobí okamžité zabrzdenie Ratcheta (výhodné na okrajoch plošín). Chýbalo mi však tlačidlo na okamžité vycentrovanie kamery, keďže manuálna úprava pomocou analógového tlačidla je dosť pomalá a strata prehľadu počas tuhej prestrelky znamená istú smrť. Skvele spracovaný je váš inventár. Okrem prehľadu a popisu pohybov, zbraní, vynálezov a misií obsahuje aj skvele spracovanú, prehľadnú a zoomovateľnú mapu aktuálnej úrovne.

S ohromným množstvom zbraní a prístrojov, pohodovým ovládaním, plnením úloh, riešením hádaniek a vzrušujúcimi súbojmi Ratchet & Clank sľubuje, že bude jednou z najzvláštnejších, najdivokejších a najexplozívnejších plošinoviek v známom vesmíre. Jednoducho dokonalá syntéza plošinovky a akčnej strieľačky s adventúrnymi prvkami. Ak autori nič nepokašľali (verím, že nie!), tak potom mám iba jedno slovo - BOŽSKÁ.