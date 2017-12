Armobiles - jazdíme, strieľame, eliminujeme

Akčné závody sa hodia skôr na konzoly všetkých typov ako na naše PC-čka, ale možno nás táto nová hra od Ganymede prekvapí a rozčerí stojaté vody tohoto žánru.

2. dec 2002 o 17:42 Ján Kordoš

Ako v každej správnej akčnej závodnej hre, aj tu sa ocitneme v ďalekej budúcnosti, kedy závody su jedinou zábavou, ktorá ľuďom ostala. Konkrétne sa hra odohráva v roku 2009 a akási Konfederácia hľadá najlepších pilotov pre svoje plány. Príbeh nie je dôležitý, takže ho ďalej ani nebudeme rozoberať.

Jasné je, že budete jazdiť po diabolsky navrhnutých tratiach, ktoré sa budú vyskytovať po celej matičke Zemičke. Navštívite mestečko, púšte, hornaté oblasti a neobídete ani zasnežené stráne. Z každého rožku trošku. Na svoje vozidlá môžete navešať aj zbrane a ulahčiť si tak elimináciou protivníkov, ktorí však môžu urobiť to isté. Detaily áut by mali byť vysoké, takže sa môžeme tešiť na grafickú hostinu. To isté by sa malo týkať aj fyziky áut, ktoré by sa mali správať reálne, ale závody ako celok by mali mať akčný charakter.

Mne nezostáva nič iné, ako popriať tvorcom hry, Ganymede, veľa šťastia pri hľadaní distribútora ich hry, lebo bez neho hra neuvidí svetlo sveta a zrejme by to bola veľká škoda. Armobiles totiž majú dosť veľký potenciál, veď kedy ste si zahrali naposledy akčné závody?