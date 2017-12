RTX Red Rock - sci-fi akčná adventúrka od LucasArts

Každá ohlásená hra od LucasArts vzbudzuje patričný záujem hernej verejnosti. Jedným z pripravovaných projektov tejto slávnej firmy je pôvodná akčná adventúrka pod názvom RTX Red Rock.

2. dec 2002 o 17:09 Juraj Chrappa

Potešiteľné je, že sa konečne LucasArts rozhodli vytvoriť pôvodnú hru, a nie licenciami obmedzovanú starwars ftákovinu pochybnej kvality. RTX-om chcú nadviazať na pôvodné projekty ako Grim Fandango, The Dig alebo Full Throttle, ktoré ich v minulosti preslávili tak preslávili.

RTX Red Rock je zasadená do neďalekej budúcnosti, keď Mars sa stal prvou vesmírnou kolóniou Zeme, a hneď aj bol napadnutý odpornými alienmi z rodu L.E.D. Šokovaná matička Zem okamžite vysiela na pomoc elitné komando Radikálnych Taktických Xpertov (Radical Tactics Expert -> RTX), v ktorom sa nachádza aj vaše budúce alter ego, Eugene Zeno Wheeler, prezývaný "E.Z.". S ním budete na Červenej planéte zamorenej L.E.D.-mi bojovať, vyšetrovať záhadné udalosti a riešiť zaújimavé hádanky. Cieľom je získať počas 10 rozsiahlych misií späť kolóniu Red Rock. Na prvý pohľad vyzerá príbeh primitívne, bohužiaľ, na druhý tiež. Ja však verím firme LucasArts, že s použitím kúziel známych len jej, vytvorí špičkovú hru s epickým príbehom.

Hra začína na vnútornom mesiaci Marsu, Phobose, odkiaľ E.Z. Wheeler monitoruje vzniknutú situáciu invázie alienov. Predpokladá sa, že v kolónii sú všetci mŕtvi, keď tu sa zrazu ozve krásna Cimmeria Rajan, samotná šéfka Marsu spolu so skupinkou preživších. To samozrejme mení celú situáciu a Wheeler sa vydáva na preťažkú záchrannú misiu. Kým sa mu záchrana kolónie podarí, musí prekonať mnoho prekážok - bude plávať v podzemných jaskyniach, križovať zamrznuté púšte Marsu, infiltrovať votrelecké lode a bojovať v ruinách kolónie proti všadeprítomným L.E.D.-om.

V boji Wheelerovi pomáha vlastná umelá ruka. Vymenili mu ju, keď ho liečili zo zranení a teraz funguje ako mocná zbraň či nástroj. Môžete ju upgradovať tak, že z nej bude napríklad hák, pištoľ alebo dokonca gránatomet! Podobne je na tom jeho ľavé syntetické oko, ktoré funguje ako analyzer prostredia (viď Terminator). Aby E.Z. nebol úplne sám, ma so sebou IRIS (Independent Removable Information System). To je taký maličký počítačový modul, ktorý keď zapojíte do hociktorého počítača, môžete ovládať najrôznejšie počítačové systémy. Okrem toho má IRIS vlastnú osobnosť. Je to ženská s pekne podrezaným jazykom...

RTX Red Rock vyzerá na zaújimavý projekt. Ak by ho LucasArts spravili aspoň tak dobre ako svoje klasické tituly, nemali by sme sa na čo sťažovať. Jedinou zlou správou pre PC hráčov je, že sa vyvíja iba na PS2 a GameCube. A že vyjde až na jar 2003.