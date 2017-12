The Thing - survival horor podľa filmu

Myslím, že len málo ľudí dokázalo zabudnúť na skvelú, hororovú akčnú adventúru Resident Evil. Bola to hra s takou dobrou atmosférou, že podľa nej urobili aj film. Teraz tu máme niečo veľmi podobné. Takisto hororovú akčnú adventúru so skvelou

Príbeh hry sa začína tam, kde sa skončil Expedícia sa vracia na Antarktídu aby zistila, čo sa tam stalo. Pre tých, čo film nevideli, alebo si ho už vôbec nepamätajú, len stručne. Jedna z expedícií (myslím, že to boli Nóri) našla na Antarktíde zvláštny objekt, zamrznutý v ľade. Neďaleko od neho našli mŕtvolu neznámeho pôvodu, takisto pod snehom a na kosť zamrznutú. Vykopali ju a odniesli na základňu. Mŕtvy mimozemšťan mal však v sebe vírus, ktorý dokázal asimilovať bunky a meniť ich na vlastné. Prebehlo to asi tak, že keď bol organizmus infikovaný, do pár hodín sa premenil na krvilačnú príšeru, na vec.

Takže vy a váš tím prichádzate na Antarktídu. Nachádzate záznamy, ktoré zmätene čosi vysvetľujú. Neskôr sa sami presviedčate o pravde na vlastnej koži, keď sa na vás vrhnú prvé chodiace hlavy s jediným úmyslom - zabiť! Vy ako hráč ovládate priamo jednu postavu, na ktorú sa pozeráte z pohľadu tretej osoby. Kedykoľvek sa môžete prepnúť do first-person pohľadu. To však nemá veľmi veľký význam, keďže hra vám nepriateľov zameriava sama.

Ako som už spomínal, neprichádzate sám. Spolu s vami prichádza aj váš tím, v ktorom môžete mať tri druhy postáv. Prvý medik - je hádam jasné, že on lieči vás aj ostatných. Smola je, že nelieči sám seba, takže naňho musíte dávať neustále pozor. Druhým charakterom, ktorý vám bude spríjemňovať cestu, je inžinier. Ten má schopnosť opravovať niektoré zariadenia, napríklad na prívod elektriny, na otváranie dverí a podobne. Treťou a poslednou postavou je vojak, ktorého jedinou úlohou je zabíjať. U každej z postáv, je okrem ukazovateľa životov aj ukazovateľ dôvery. Dôvera vašich druhov má tri stupne. Prvý stupeň je, keď vám absolútne dôverujú a počúvajú vaše rozkazy. Druhý stupeň je, keď vás nepokladajú za nepriateľa, ale neposlúchajú rozkazy. A tretí stupeň - to už na vás bez milosti namieria zbraňou. Dôveru si môžete zvyšovať tým, že dotyčnej postave dáte zbraň alebo tak, že si pred ňou urobíte test krvi, či ste infikovaný, alebo nie. Infikovaný nemusíte byť len vy, ale aj vaši spolubojovníci. Takže sa dosť často môže stať, že v istej časti hry sa premenia na príšery a zaútočia na vás. Aj členovia vášho tímu sú len ľudia. A taký človek sa nie veľmi rád pozerá na zohavenú mŕtvolu alebo čelí útokom hrozivých mutantov. Takže sa občas môže stať, že niektorý z nich hodí „tyčku“ alebo sa od strachu schúli do klbka a začne plakať. V takomto prípade pomôže injekčná striekačka naplnená adrenalínom

Zaujímavosťou tejto hry je, že autori mysleli na to, že v Antarktíde nie je práve najteplejšie. Takže ak vonku v zime strávite dlhší čas, začnú sa vám uberať životy, až nakoniec zamrznete.

Príšery sa na vás hrnú z každej strany, takže bez výzbroje by ste sa nepohli ani na krok. Do vášho arzenálu spadá niekoľko krásnych hračiek ako brokovnica, samopal (pripomína mi to MP5), sniperka (aj keď tá v tejto hre nemá veľké využitie), dva druhy plameňometov a nejaké tie granáty. Obyčajné malé príšery, ktoré vám nesiahajú viac ako po kolená, zabijete hocijakou zbraňou. Do tých väčších treba už strieľať poriadne dlho a dokončiť to musíte plameňometom.

Zaujímavé je, že je prakticky nemožné sa stratiť. Ku každej dôležitej veci, ktorá sa nachádza vonku, vedú malé svietiace stĺpy. Je to veľmi praktické, keďže vonku je vždy tma. Tma nie je len vonku, ale aj vnútri. V hre sa vôbec nedá zvyšovať gamma, čo je zo strany autorov veľmi rozumný ťah. Všadeprítomná tma tak zlepšuje atmosféru.

Grafika: 7 / 10

Grafická stránka hry je na veľmi vysokej úrovni. Textúry sú super, efekty tiež. Vlastne by som nemal žiadne kategorické výhrady. Prečo som ale dal iba 3.5 hviezdičky? Berte to trocha zo subjektívneho pohľadu, neviem, či je to problém všeobecný, alebo iba problém mojej grafickej karty (Radeon 8500), alebo nebodaj iba môjho počítača, ale po nejakom čase hrania (asi takých 30 až 45 minút) mi celá grafika spadne. Celé sa to rozpadne, všade sú divné farby, celé to bliká a na obrazovke mám nejaké divné mnohouholníky. Niekde v pozadí tohto je vidieť obrysy postavy a možno aj okolitých objektov. No hrôza!!! A aby sa to spravilo, musím reštartovať PC.

Interface: 8 / 10

Interface je na tom v podstate celkom dobre. Až na to, že grafika sa nedá nastaviť priamo v hre. Pravdaže, taká samozrejmosť ako nastavenie vlastných kláves nesmie chýbať. Čo sa týka interfacu v hre, je to v pohode. Inventár je praktický a prehľadný. Možno len ciele misie by mohli byť trocha zvýraznené a hlavne oddelené od seba, ale inak nemám viac-menej žiadne výhrady.

Hrateľnosť: 9 / 10

No skrátka bomba!. Takú atmosféru môžete zažiť akurát tak v Evil, možno ani tam nie. Tma, všade tma, občas blikajúce svetielko a vaša baterka. Idete ďalej, počujete tlkot vlastného srdca a zrazu to na vás skočí a vy sa zobudíte na kardiológii s tým, že ste prekonali infarkt. Hra sa naozaj hrá dobre a zaujímavý príbeh to všetko len zlepšuje.

Multiplayer

Hra nepodporuje multiplayer.

Hudba: 9 / 10

Hudba je naozaj výborná, skvele podfarbuje celú atmosféru. Samozrejme, podľa potreby sa mení. Z tejto stránky to autorom naozaj vyšlo. Len ešte niečo tomu chýba, neviem síce čo, ale na plný počet mi to nepripadá.

Zvukové efekty: 9 / 10

Tie sú taktiež úplne skvelé. Tlkot vášho srdca, výkriky a škriekanie príšer. Aj dabing je veľmi kvalitný. Dokopy by to možno vyzeralo na tú päťku, ale... No ale opäť – neviem, či je to len u mňa, ale dosť často mi vypadávali rozhovory a miesto toho som počul len tlkot srdca. S určitosťou viem, že to nebol zámer, keďže to vypadávalo občas aj v strede nejakej vety. Taktiež keď m hru loadol a dostal sa k animačke znova, dialóg sa neprerušil.

Inteligencia & obtiažnosť: 9 / 10

Z hľadiska náročnosti je na tom hra celkom dobre. Na začiatku si môžete vybrať z troch klasických spňov náročnosti (môžete ich meniť počas hry). Tie však nemenia veci ako počet nepriateľov alebo ako veľa vám uberú životov. Menia len uhol, do ktorého vám hra sama zameriava do nepriateľov. Náročnosť trocha zvyšuje fakt, že môžete hru ukladať len na určitých miestach. Takýchto miest je však dosť a navyše to zvyšuje teľnosť. Čo sa týka AI, tá sa u príšer nedá hodnotiť, preto sa len bezhlavo rútia na vás, o tom to vlastne celé je. No v m sú aspoň trocha inteligentné, ak s plameňometom zapálite podlahu, ony do toho neskočia a držia sa bokom, až kým to nevyhasne. Ako obvykle sú občas problémy s inteligenciou vašich spoločníkov. Občas, našťastie fakt len kedy, sa skrátka zastavia a dú za vami. Tak sa po nich musíte vrátiť.

Záverečný verdikt: 8 / 10

No a na záver zopár „múdrych“ slov. Je to výborná hororová akčná adventúra, ktorá sa jlepšie hrá v noci. Hra, krá je celá podľa vzoru super Resident Evila a vzoru skvelého hororu The Thing. Čo viac by te chceli?