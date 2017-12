Páreniachtivý hmyz mení chemické zloženie hostiteľskej rastliny

Londýn 2. decembra (TASR) - Malé hrčiarky (Cynipidae) veľké ako blcha dokážu do takej miery zmeniť chemické procesy vo svojej hostiteľskej rastline, že jej pach láka samčekov a slúži ako orientácia pri párení. Informujú o tom americkí a nemeckí vedci v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Hrčiarky druhu Antistrophus rufus žijú deväť až desať mesiacov ako larvy na stonkách jednoročnej zložnokvetej rastliny severoamerickej prérie Silphium laciniatum. Samčeky opúšťajú rastlinu skôr, preto potrebujú v čase párenia nejaký orientačný bod, ktorý by ich priviedol k potenciálnym partnerkám.

Lawrence Hanks z University of Illinois v Urbana-Champaign a Wilfried König z univerzity v Hamburgu pri skúmaní odumretých stoniek zistili, že rastliny obývané samičkami mali iné chemické zloženie, ktoré zmenilo ich vôňu. Samčeky sa zjavne orientujú podľa tejto vône a ľahšie nájdu stonku obsadenú samičkami.

"Táto štúdia ukázala, že hmyz môže upraviť rastlinu pre vlastné účely tým, že ju využíva ako náhradu za sexuálne feromóny," vysvetlil Lawrence Hanks.

Vedci zatiaľ nevedia, na akú vzdialenosť osičky zmenenú vôňu vnímajú. Keď však sedia na správnej rastline, samčeky začnú svojimi tykadlami ohmatávať jej povrch a hľadajú samičky.