Grand Theft Auto: Vice City – pokračovanie jednej z naj hier vôbec

1. dec 2002 o 0:00 Milo Gracík

Grand Theft Auto 3, jedna z najpredávanejších hier tohto storočia a tvrdím si povedať, že aj jedna z najlepších hier na PS2 vôbec už má nasledovníka. Nie je to len obyčajný datadisk, ale samostatná plnohodnotná hra, ktorá má predpoklady tromfnúť svojho predchodcu vo všetkých oblastiach!

Máme tu nové pokračovanie legendárneho simulátora zločinca Grand Theft Auto, od Rockstar Games pod názvom Grand Theft Auto: Vice City. Zatiaľ iba vo verzii pre PS2. Názov titulu parafrázuje slávny kriminálny seriál z 80-tych rokov, Miami Vice. Príbeh sa tentoraz odohráva v uliciach Vice City, meste paliem, slnečných pláží, azúrového mora. Za belostnou fasádou sa však skrýva korupcia. Živná pôda zločinu.

Základná a osvedčená koncepcia „choď kamkoľvek, rob čokoľvek“, ktorá charakterizuje celú sériu GTA zostala zachovaná. Naviac je vo Vice City koncentrovaná dejová línia, sledujúca príbeh Tommyho Vercettiho, hodne naštvaného drsňáka. Počas plnenia rôznorodých úloh sa po prvýkrát dostanete aj do interiérov, samozrejme iba po vlastných. Autori pripravili aj množstvo nepovinných ale zábavných misií (napr. rozvoz pizze). Mesto je dvojnásobne rozsiahle oproti Liberty City z GTA3, a to vraj bez loadingu. Všetky štvrte mesta budú prístupné okamžite, od začiatku hry. Dostupných bude okolo 100 vozidiel 24 typov (čo je oproti GTA3 viac než 100% nárast), vrátane motoriek, lodí, vodných lyží a vrtuľníka (možno prídu i kolieskové korčule). Čaká na vás úctyhodný arzenál 40-tich zbraní (oproti 15-tim z GTA3), ktorý zahŕňa aj špeciality ako kladivo, golfová palica, katana, či sekáčik na mäso.

Vylepšená bola inteligencia oponentov, s dôrazom na realistickosť ich jednania. Autori si dali skutočne záležať a vylepšenia nájdeme snáď v každej oblasti: prepracovanejšie ovládanie, kamerový systém, zameriavanie, grafické efekty (napr. vodná plocha, svetlo neónov, reflexný povrch vozidiel), textúry vo vyššom rozlíšení, optimalizovaný framerate, real-time tieňovanie atď. Je toho oveľa, oveľa viac. A to ešte nie je všetko, autori nezabudli ani na dôležitú zvukovú a predovšetkým hudobnú stránku. Na dabingu postáv sa zúčastnilo okolo dvadsiatky hollywoodských hviezd, aj keď iba B kategórie (napr. hlavného hrdinu nadaboval Ray Liotta, známy napr. z Turbulencie).

To, čo čaká milovníkov oldies v tejto hre je neskutočné! Viac než 9 hodín populárnej hudby z 80-tych rokov, ktorá dotvára skvelú dobovú atmosféru drsného kriminálneho príbehu (priamo v hre, naladením si autorádia). Soundtrack bude vydaný aj samostatne, na 7 CD! Každé CD reprezentuje repertoár jednej zo siedmich rozhlasových staníc Vice City (elektronika, rock, pop, soul, atď.). Tieto CD však nebudú obsahovať iba skvelú hudbu, ale aj linky na stránku vicecityradio.com, kde môžete získať rôzne exkluzívne materiály. V európskom vydaní týchto soundtrackov je navyše niekoľko extra bonusových skladieb (oproti US verzii). Otázne je, či bude dostupný aj u nás.

GTA: Vice City vyzerá byť skutočne výstavný kus. Nezostane však vo svoje kategórii osamelým vlkom. Chystaná spŕška titulov podobného zamerania (Mafia: The City Of The Last Heaven, The Getaway, L.A. True Crime) mu určite nezabráni, aby si vydobyl svoje miesto na výslní herných hitparád.