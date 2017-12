Sony ukázalo Xperiu Z3, chýba výraznejší dizajn (test)

Má všetko, čo čakáte pri prémiovom smartfóne. Škoda len, že vyzerá už po štyri generácie rovnako.

9. okt 2014 o 13:41 Matúš Paculík

Sony Xperia Z3 Páči sa nám: výkon, odolné telo, 4K video, výdrž batérie Nepáči sa nám: oproti modelu Z2 len minimum zmien, cena Cena: 659 eur Hodnotenie: 8,5

Produkt na test poskytla spoločnosť Sony.

Neubehlo ani pol roka a Sony má náhradu za svoj najlepší smartfón - Xperia Z3 má byť rýchlejšia, krajšia, ľahšia a rovnako drahá. No zároveň sa stále podobá na predchádzajúce modely a v mnohých smeroch je s nimi totožná. Zisťovali sme, či je novinka skutočne hodná svojej ceny.

Dizajn sa veľmi nezmenil

Dá sa za pár mesiacov výrazne zmeniť osvedčený dizajn? V Sony to neskúšali a namiesto hľadania niečoho nového len mierne upravili vzhľad predchádzajúceho smartfónu.

Sony Xperia Z3 podľa výrobcu asi nepotrebuje výraznú zmenu vzhľadu, aby bol stále jedným z najlepšie spracovaných smartfónov na trhu. My len dúfame, že sa nepopália rovnako, ako sa to stalo Samsungu.

Zmenili sa len drobnosti, ktoré, našťastie, dokážu vytvoriť pozitívny dojem aj pre majiteľov predchádzajúceho modelu. Boky sa mierne zaoblili, rovnako aj všetky otvory - vrátane rohov a krytiek konektorov. Smartfón pôsobí odolne, nie však mohutne.

Po novom dokonca o pár gramov schudol a je aj o nejaký milimeter menší. V ruke sedí perfektne, na väčšinu plochy displeja dosiahnete jedným prstom.

Kovový rám je doplnený skleneným povrchom, čo na prvý pohľad vyzerá veľmi pekne. Trochu sme sa obávali o odolnosť, no ani dva neplánované pády na zem smartfónu nijako neublížili. Navyše, nezľakne sa prachu a pod vodou vydrží až pol hodiny.

Kúpiť si ho môžete vo viacerých farebných verziách, okrem klasickej čiernej je k dispozícii biela, medená a striebornozelená.

Sony Xperia Z3 a Z3 Compact

Vo vnútri je skoro rovnaký

Parametre 4-jadrový procesor Snapdragon 801

Grafický čip Adreno 330

3 GB pamäť

16 GB dáta

Wi-Fi, BT 4.0, NFC, LTE, GPS

5,2” Full HD IPS displej

20,7 MPx foto

3100 mAh

146x72x7,3 mm

Hmotnosť 152 g

Android 4.4.4

Výkonný štvorjadrový procesor, tri gigabajty operačnej pamäti a grafický čip Adreno 330. Hardvérová výbava sa veľmi nelíši, no mierne zvýšenie pracovných frekvencií stačí na to, aby sa výkon zvýšil približne o 20 percent. Čo to znamená v bežnom svete Androidu?

Asi toľko, že všetko pôjde bez najmenšieho zaváhania. V Sony si síce systém upravili k svojmu obrazu, no je dobre optimalizovaný, bez zvýšených nárokov na výkon.

Počas testovania sme nenašli žiadnu aplikáciu či hru, ktorá by spôsobovala problém alebo išla pomaly. Asphalt 8, Infinite Flight - všetko je maximálne plynulé aj pri nastavení najvyšších detailov.

Rovnako rýchlo reagoval na naše pokyny samotný systém. Pritom je štandardne obohatený o dosť výraznú grafickú nadstavbu, obsahujúcu množstvo doplnkových aplikácií.

Majitelia hernej konzoly PlayStation 4 si môžu hry z konzoly zahrať aj na smartfóne, napríklad pri večernom relaxe v spálni.

Displej s uhlopriečkou 5,2 palca síce neposkytuje taký komfort ako obrazovka televízora, no pre občasnú zábavu stačí. Čo mu ide veľmi dobre, je zobrazovanie webových stránok, fotografií a nezľakne sa ani priameho slnka. K pozorovacím uhlom pripomienky nemáme, rovnako dobré je aj jeho farebné podanie.

Výsledky testov

Sony Xperia Z3 Huawei Mate7 Sony Xperia Z2 AnTuTu score 41435 42239 34187 AnTuTu CPU 3822 5008 3386 AnTuTu GPU 13317 10648 8577 3DMark Unlimited 18251 13706 15964

Fotkám stále niečo chýba

Po tretíkrát máme v rukách smartfón vybavený fotoaparátom so špičkovými parametrami, no aj tu platí, že papierové víťazstvo neznamená výhru v reálnom živote.

Kvalita fotografií je špičková len do doby, kým budete fotiť pri dobrom svetle. Keď sa pokúsite fotiť za šera alebo sa premiestnite do bytu, začnú sa objavovať známe problémy so šumom a ostrosťou fotografií.

A nepomôže ani snímač s vysokým rozlíšením, nadpriemerná optika ani Exmor čip starajúci sa o spracovanie fotografií. Je to veľká škoda, keďže podľa papierových parametrov by mal byť výsledok o triedu lepší.

Znova nás potešili rôzne zábavné aplikácie využívajúce fotoaparát. Zabavíte s nimi nielen tých najmenších, ale s trochou šikovnosti môžete vytvoriť skutočne zaujímavé a netradičné fotografie.

K dispozícii je aj manuálny režim, pri ktorom si môžete nastaviť väčšinu parametrov.

Dva dni v pohode

Z čoho pozostáva bežný deň vášho mobilu? My s ním párkrát voláme, prezrieme pár desiatok mailov, zistíme, čo je nové na sociálnych sieťach, komunikujeme, v autobuse čítame články a počas dňa s ním spravíme pár fotografií.

Väčšina smartfónov, ktoré testujeme, to vydržia maximálne deň a len pár z nich zvláda dva dni - s vypätím všetkých síl a špeciálnych softvérových vylepšení. Xperia Z3 nám na jedno nabitie vždy vydržala dva dni náročného používania, občas dokonca aj trochu dlhšie.

Tento nový smer zlepšovania parametrov sa nám páči viac, ako honba za čo najvýkonnejším procesorom či najtenším telom smartfónu. Veď načo by nám bol taký smartfón, keby sme museli neustále sliediť po nabíjačke?

Jeden z najlepších

V Sony dokázali už po tretíkrát po sebe vyrobiť špičkový smartfón, ktorého jedinou nevýhodou je, klasicky, len vysoká cena. Nezachádza do extrémov ako pri Samsungoch, no, s prihliadnutím na silnejúcu konkurenciu čínskych výrobcov, by sme sa nenahnevali, keby bola výsledná cena o stovku nižšia.

V hardvérových špecifikáciách by ste zbytočne hľadali slabé miesto. Výkon je vynikajúci, fotoaparát fotí veľmi dobre, batéria vám postačí na dva dni polnohodnotnej práce a dokonca s ním môžete fotiť aj pod vodou.

V segmente prémiových 5-palcových smartfónov je na špičke, keďže fotografiami poráža HTC, kvalitou a dizajnom zas Samsung. Ak hľadáte niečo menšie, skúste sa pozrieť na verziu Z3 Compact. Je rovnako výkonná a dobre sadne aj do výrazne menšej ruky.

TIP: Pozrite si ďalšie odborné recenzie na smartfón Sony Xperia Z3.