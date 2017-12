Vrak pri Haiti podľa UNESCO nie je Kolumbova Santa Maria

UNESCO uviedlo, že ľudské výrobky z miesta nálezu pochádzajú z novšej lode ako bola Santa Maria.

6. okt 2014 o 16:35 TASR

Replika slávnej Santa Maríe z 19. storočia.(Zdroj: Edward H. Hart / Library of Congress)

PORT-AU-PRINCE. Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) dospela k záveru, že vrak lode objavený pri severnom pobreží Haiti nie je stratená vlajková loď Krištofa Kolumba Santa Maria.

UNESCO v správe zverejnenej v pondelok konštatuje, že ľudské výrobky z miesta nálezu neďaleko mesta Cap-Haitien pochádzajú z novšej lode ako bola Santa Maria.

UNESCO vyslalo na miesto svojich expertov, keď americký výskumník Barry Clifford skôr v priebehu tohto roka oznámil, že by podľa neho mohlo ísť o Santu Mariu.

Ak by sa to bolo potvrdilo, išlo by o významný historický objav.

Clifford minulý mesiac pre agentúru AP povedal, že s ním UNESCO svoje závery pred zverejnením správy nekonzultovalo, a vyjadril očakávanie, že správa vyvolá pochybnosti.

Podľa neho by naozaj mohlo ísť o loď, ktorá narazila v decembri 1492 na útesy a Kolumbova výprava ju musela opustiť.