Všetky vitamíny od A až po K. Ktoré potrebujeme a ktoré nám škodia

Ako je to s jednotlivými vitamínmi?. Ilustračné foto - FOTOLIA/SME





Celaskon proti chrípke, káčka na lepšie kosti, béčka na rýchlejšie myslenie a horčík proti nervozite. A to všetko pekne pohodlne v tabletke.

Ak práve netrpíte skorbutom, asi tušíte, že zdravý a všestranne sa stravujúci človek nepotrebuje žiadnu takúto kapustu, mlieko či slnko v kapsuli. Vážnejšia otázka však znie, či nám takéto doplnky stravy aspoň niekedy naozaj nepomáhajú a, naopak, či nám inokedy nemôžu vážne uškodiť.

Ešte pred polstoročím by vám nadšení vedci rozprávali, že takéto látky jednoznačne zlepšia svet. Dnes to také jednoznačné nie je - a aj to je dôvod, prečo si o jednotlivých vitamínoch a vitamínových doplnkoch, o ich účinkoch a o ich potrebe môžete prečítať v dnešných novinách.

Pretože keď už ide o naše zdravie, nemuseli by sme míňať peniaze na mýty.





Vitamín A:

Vitamín A je zastrešujúci termín pre viacero látok a o ich účinkoch v boji napríklad so šeroslepotou vedeli ľudia už v staroveku. Vitamín A je totiž nutný pri tvorbe zrakového pigmentu, ktorý využívame pri zlom osvetlení. Zdrojom tohto vitamínu sú provitamíny (oranžové a červené farbivá), najznámejšie z nich je betakarotén. Z takéhoto provitamínu A telo dokáže vitamín A získať.

Približnú dennú dávku tohto vitamínu dokáže zabezpečiť aj polovica mrkvy. Výživové doplnky však často obsahujú oveľa väčšiu dávku a táto v tukoch rozpustná látka sa potom ukladá v ľudskom tele a môže spôsobovať problémy. Vedecké výskumy naznačujú, že brať extra vitamín A nemá žiadny zdravotný benefit, takéto doplnky stravy predstavujú skôr riziko.

ZÁVER: Neberte vitamín A, okrem prípadov, keď vám lekári zistia jeho nedostatok.





Vitamíny B:

Vitamíny skupiny B sú kľúčové pre správne fungovanie metabolizmu a získavanie energie z našej stravy. Rozpúšťajú sa vo vode a ich prísun potrebujeme každý deň, keďže ich vylučujeme v moči.

Nedostatok takýchto vitamínov môže spôsobovať vážne problémy, chýbanie B3 napríklad hnačku či kožné ťažkosti, dokonca môže vyvolávať symptómy demencie. Preto niektoré výživové doplnky tvrdia, že konzumácia komplexu vitamínov B pomáha v prevencii nielen srdcových chorôb, ale aj proti zhoršovaniu fungovania mozgu. Toto však skôr nepotvrdzujú významné vedecký výskumy ani systematické revízie.

Problémom je, že takéto vitamíny sa nachádzajú v živočíšnych výrobkoch, najmä v mäse a syre, prípadne v niektorých obilninách. Vegetariáni a vegáni tak môžu naozaj potrebovať vitamínové doplnky s týmito látkami.

ZÁVER: Vegetariáni a vegáni by mali zvážiť obzvlášť vitamín B12. Mäsožravci nájdu dostatok B vitamínov v strave.





Vitamín C:

Keby mali vitamíny svoju hitparádu, vitamín C by ju s prehľadom vyhral. Zároveň sa stal látkou, okolo ktorej sa objavilo najviac až životunebezpečných mýtov – napríklad ten, že vitamín C vám vylieči rakovinu.