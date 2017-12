Kalifornia zakáže jednorázové igelitky ako prvá v USA

Zákaz bude v Kalifornii platiť od júla budúceho roka, chystajú ho aj Massachusetts, New Jersey či Portoriko.

1. okt 2014 o 6:35 tasr, Milan Gigeľ

SAO PAOLO, BRATISLAVA. Trinásť miliárd igelitových tašiek a vrecúšok minú ľudia v Kalifornii ročne na to, aby si domov priniesli nákupy z obchodov. Čoskoro však tomuto neekologickému rozmaru bude koniec.

Legislatíva zakazujúca tašky, ktorú podpísal tamojší guvernér Jerry Brown, vstúpi do platnosti od júla budúceho roka.

Prvý štát

"Tento zákon je krokom správnym smerom, pretože redukuje záplavu plastikového odpadu, ktorý znečisťujú naše pláže, parky a dokonca i samotný obrovský oceán. Sme prvými, kto prikročil k zákazu týchto tašiek, ale nie poslednými," povedal Brown. Ekológovia považujú tento zákaz za míľnik.

"Je to dobré pre Kaliforniu a odráža to naše hodnoty ako štátu, ktorý sa stará o životné prostredie, morskú biológiu a divé zvieratá," uviedla Karen Garrisonová z neziskovej ochranárskej organizácie Natural Resource Defense Council (NRDC) so sídlom v New Yorku.

Nové pravidlá budú platiť pre predajne potravín, lekárne, obchodné reťazce a obchody s liehovinami. Práve tie udávajú do obehu väčšinu spomínaného množstva.

Výrobcov podporia

Zákazníkom budú musieť ponúknuť ekologickú alternatívu. Buď sa vrátia k baleniu do papiera, alebo presvedčia svojich zákazníkov, že predsa len bude pre nich lepšie, ak začnú používať nákupné tašky a košíky.

Aby nezostali výrobcovia jednorazových prepravných obalov z plastu bez práce, Kalifornia pre nich pripravila 2 milióny dolárov, ktoré sprístupní formou lacných úverov pre transformáciu ich výroby.

Problém jednorázových nákupných tašiek netrápi iba Ameriku. Európska únia nariadila členským štátom, aby pripravili svoju vlastnú koncepciu pre potlačenie množstva tohto druhu odpadu. Je na krajinách samotných, či sa uchýlia k zákazu, intenzívnej recyklácii alebo inej politike.

Tašky sa na drobnejšie čiastky rozkladajú desiatky rokov. Záťaž pre prírodu však predstavujú aj po tom, ako sa vytratia do prostredia.

Podobné environmentálne opatrenia sa chystajú prijať aj ďalšie americké štáty Massachusetts, New Jersey, Rhode Island, ako aj Portoriko, ktoré je závislým územím USA.

Napísali v magazíne The Verge.