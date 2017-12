Máte Gmail? Skontrolujte si, či neukradli vaše heslo a zmeňte ho

Na internete sa objavili prihlasovacie údaje k 5 miliónom gmailových účtov. Google tvrdí, že až 98 percent z nich je nefunkčných.

11. sep 2014 o 13:35 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Od utorka putuje internetom balík, ktorý obsahuje prihlasovacie údaje k 5 miliónom gmailových účtov a k nim aj prislúchajúce heslá. Ak chcete mať istotu, že je vaše súkromie v bezpečí a používate Gmail, možno by ste si mali heslo zmeniť.

Zatiaľ nie je jasné, odkiaľ dáta pochádzajú. Predpokladá sa však, že ide o kolekciu mien a hesiel, ktoré pochádzajú z viacerých prienikov. Zrejme sa jedná o staršie údaje.

Niekto pravdepodobne povyberal iba tie identity, ktoré boli spojené s gmailovou e-mailovou adresou a priradil k nim heslá. Prvé odhady hovorili, že funkčných môže byť až 60 percent hesiel.

Spoločnosť Google však podľa magazínu Forbes tvrdí, že fungovať môžu v súčasnosti iba 2 percentá kombinácií. A jej automatizované systémy zabránia väčšine pokusov o zneužitie ukradnutých údajov.

„Sme presvedčení o tom, že dáta nepochádzajú priamo z Google,“ hovorí podľa PC World Peter Kruse, šéf CSIS Security Group „Zdá sa, že ide o zbierku zostavenú z viacerých zdrojov, pri ktorých bola prelomená bezpečnosť. Je však nemožné určiť, o aké prieniky ide."

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Peter Kruse: Na Slovensku máte 71-tisíc nakazených počítačov

Narýchlo vznikla stránka isleaked.com, na ktorej si každý môže overiť, či sa niektorá z jeho gmailových adries nachádza v zozname. Objavili sa však pochybnosti o integrite tejto webstránky, napriek tvrdeniam jej autorov pre The Wire a Forbes.

Ďalšie možnosti overenia e-mailu poskytuje web Haveibeenpwned, ktorého tvorcom je Troy Hunt, bezpečnostný expert spoločnosti Microsoft.

Odporúčame však nezadávať vaše heslo do žiadnej služby a pre istotu si ho zmeniť. Tiež by ste si mali aktivovať dvojfaktorovú autentifikáciu všade tam, kde je to možné.

Google dlhodobo ponúka doplnkové zabezpečenie k účtom, pri ktorých nie je heslo jediným prvkom pre overenie totožnosti. K službám a prístupovým zariadeniam možno navyše priradiť heslá odlišné, takže kým jedno platí pre prihlásenie z mobilu, iné je platné pre počítač.

Napísali v magazíne PC World.