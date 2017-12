Ako v iných prehliadačoch?

Práca so záložkami

20. nov 2002 o 22:30

Na úpravu záložiek slúži v Netscape, Mozille aj Konquerore položka Manage Bookmarks (prípadne Edit Bookmarks) v menu Bookmarks. Tam môžete pridávať nové priečinky, oddeľovače i nové záložky a upravovať a presúvať existujúce. Záložky uložené v Personal Toolbar Folder sa v Netscape a Mozille zobrazia ako tlačidlá priamo na lište, Konqueror zobrazuje priamo na lište všetky záložky (preto sa oplatí vytvoriť si priečinky).

V Opere dosiahnete to isté cez View/Hotlist (do hotlistu si možno uložiť veľké množstvo stránok a v menu si môžete nechať zobrazovať iba jeho časť). Na lište sa zobrazí ten priečinok, ktorý si označíte cez Show on Personal Bar.

Pridať záložku do iného ako koreňového priečinku v Netscape ani Mozille nie je možné, naopak v Opere a Konquerore stačí vojsť do príslušného priečinku v záložkách a zvoliť Add page here, respektíve Add Bookmark.

Domovská stránka

Opera umožňuje osobitne nastaviť domovskú stránku pre každé otvorené okno (ktorá platí, iba kým sa príslušné okno nezavrie), ako i globálnu; obe možno nastaviť cez Navigation/Set home page. V Netscape a Mozille nájdete príslušné nastavenia v menu Edit - Preferences - Navigator.

Ukladanie na disk

Vo všetkých prehliadačoch okrem Internet Explorera môžete použiť aj klávesovú skratku Ctrl+S. V Opere sa stránka s obrázkami ukladá pomocou osobitnej položky menu (Save page with images as) - Opera však uloží obrázky do toho istého priečinku ako HTML.

Len Netscape a Mozilla uložia správne aj stránku s rámcami. V Opere však kliknutie pravým tlačidlom do niektorého rámca vyvolá menu, pomocou ktorého môžete obsah uložiť cez Frame/Save as.