Prečo sa mi po napísaní www adresy nezobrazila tá stránka, čo minule?

20. nov 2002 o 22:30

S najväčšou pravdepodobnosťou za to môžu rámce. Ak sa totiž zmení stránka v jednom z nich, adresa viditeľná v prehliadači ostáva rovnaká. Keď ju teda zadáte do iného okna, zobrazí sa opäť úvodná stránka. Toto je občas dôvodom sporov, keď niekto tvrdí, že na istej stránke je nejaká informácia, ale niekto iný ju už nevie nájsť. V tomto navyše nepomôžu ani záložky (bookmarks), lebo netscape aj Opera uložia iba „hlavnú“ adresu. Jedine Internet Explorer do svojich obľúbených položiek dokáže uložiť aj obsah jednotlivých rámcov; avšak v okne adresy ukáže tú hlavnú.

Ak chcete zistiť adresu konkrétneho rámca (ktorý sa väčšinou dá zobraziť aj samostatne, i keď to občas vyzerá dosť zvláštne), treba doň kliknúť pravým tlačidlom myši a v Internet Exploreri vybrať Vlastnosti (Properties) - adresa je za URL. V Netscape zvoľte View Frame Info - adresa je za Location. V Opere možnosť Frame/Copy address vloží správu adresu do schránky, takže ju stlačením Ctrl+V môžete vložiť do ľubovoľného textu. (pv)