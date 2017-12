Remake klasiky: Dragon‘s Lair 3D na trhu

20. nov 2002 o 0:35 Michal Cagarda

Ubi Soft Entertainment oznámil vydanie dlho-dlho vyvíjanej hry Dragon's Lair 3D: Return to the Lair. Jedná sa o remake arkádovky z roku 1983, ktorý by mal oslniť hlavne svojou špičkovou hrateľnosťou a grafickou i zvukovou kvalitou vypiplanou na tú najvyššiu možnú úroveň. Aby v nej Dirk the Daring zachránil svoju milovanú princeznú Daphne, musí prejsť 18 úrovní s viac než 40 prostrediami a 250 miestnosťami. Samozrejme, všetko má svoje dve stránky. Podľa prvých (veľmi pozitívnych) ohlasov na Internete má Dragon's Lair 3D jednu 'drobnú' chybičku: A síce na jeho dohratie vám bude stačiť všeho všudy šesť hodín!

Dragon's Lair 3D vychádza pre PC a X-Box zároveň. O vývoj sa postarala spoločnosť Dragonstone Software.