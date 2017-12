Mistmare - zahmlené adventure RPG

18. nov 2002 o 20:17 Ján Kordoš

Francúzska firma Arxel Tribe pre nás pripravuje ďalšiu hru. Po nedávno vydanom Ring II, sa rozhodli, že hráčom ponúknu RPG adventúru. Už podľa definície žánru, do ktorého sa Mistmare chce zaradiť, vyzerá táto hra sľubne. Na výsledok si ale ešte musíme počkať do konca roku. Zatiaľ si aspoň načrtnime koncept hry.

Mistmare sa odohráva vo svete, ktorý je podobný tomu nášmu, ale v tomto paralelnom svete sa vyskytuje aj mágia. Blíži sa koniec prvého milénia a nad svetom sa začína sťahovať hmla. A to myslím doslova. Celý kraj sa začne pokrývať hustou hmlou, ktorú vyvoláva zlý čarodejník. Európa sa tak rozdelila na severnú a južnú časť. Ako čas išiel ďalej, hmla sa rozliezala viac a viac, až o ďalších tisíc rokov zostalo na svete len zopár miest, ktoré ešte nepohltila. V týchto mestách žije ľudstvo, ktoré je chránené pred hustou hmlou katedrálami. Zvony katedrál ju totiž zdržiavajú, pretože je zrejme posolstvom temnoty. Ak sa zvony v katedrále nerozozvučia, padne ďalšie mesto a populácia ľudí poklesne.

Hlavným hrdinom sa stáva mních-kúzelník poverený úlohou nájsť človeka, ktorého zločiny by svet mohli uvrhnúť ešte do väčšej temnoty, v akej sa teraz nachádza. Počas jeho hľadania navštívite množstvo známych miest, ktoré však majú nádych stredovekej fantasy. Uvediem ich aspoň zopár: Antverpy, Krakov, Rím, Stockholm. Náš hrdina bude vybavený vlastnosťami, ktoré sa mu postupne zlepšujú. Na svojej púti narazíte asi na stovku NPC (non-playing character - osoby, s ktorými nebojujete, ale sa s nimi rozprávate a plníte úlohy, ktoré vám zadajú), dvadsať druhov nepriateľov, rôzne druhy zbraní, ktoré nájdete v každej fantasy hre a samozrejme dôjde aj na "adventúrovanie". Na konci vašej púti zistíte, čo vlastne celá hmla znamená, takže hra by vás mala držať v napätí. Všetko sa však uvidí v plnej verzii hry.

Grafické spracovanie je viditeľné z priložených obrázkov - budete sa pohybovať v 3D prostredí, ktoré by malo byť detailne spracované. Problémy vám môže robiť maximálne viditeľnosť, ale tá je definovaná úž z príbehu hry, takže nemôžete čakať, že v krajine, kde preberá vládu temnota, budete vidieť až na druhý koniec mestečka. Celé prostredie je ladené skôr depresívne, čo by nám malo zdokonaliť pôžitok z hry.

Môj osobný dojem z tejto hry je skôr kladný. Verím tejto firme a dúfam, že hru stihne dokončiť ešte tento rok a prinesie nám výborné dobrodružstvo, ktoré ohlasuje.