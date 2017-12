Sudden Strike 2 - Druhá svetová po druhýkrát

18. nov 2002 o 19:22 Fix

Koncom augusta vydala firma CDV druhý diel výbornej RTS-ky Sudden Strike. Pri prvom pohľade na hru by sa mohlo zdať, že je to len ďalší rozšírenejší datadisk, čo by však vzhľadom na to, že prvý diel mal vo svete veľký ohlas a predalo sa ho asi 1,2 milióna kusov, ani tak veľmi nevadilo. Mnohí z vás jednotku a jej datadisk určite hrali, takže určite viete, o čom hra je a ako sa hrá.

Hra je zasadená do obdobia Druhej svetovej vojny a pravdu povediac, patrí medzi to najlepšie z real-timových stratégií, ktoré sa venujú tomuto obdobiu. Na rozdiel od väčšiny ostatných RTS nič nebudujete, nič nevyrábate, nič neťažíte a nemáte na starosti ani žiaden výskum. Je to čisto bojová stratégia a to je zrejme tiež jedným z dôvodov, prečo si zachováva svoju neopakovateľnú atmosféru a to aj napriek jednoduchej hoci veľmi peknej grafike a dnes už dosť zastaralému enginu. Žiadne 3D, žiadne zmeny počasia alebo cyklus dňa a noci. Izometrický pohľad na krajinku a jednotky, ktoré sú síce vymodelované podľa reálnych predlôh a rozanimované, sú však tiež iba dvojrozmerné.

Grafika, však nie je to, čo robí túto hru zaujímavou. Keďže nemáte žiadne zdroje a nemôžete si vyrobiť stále nové jednotkym, je veľmi dôležité, aby ste dokázali splniť úlohy s tým, čo dostanete na začiatku hry, poprípade počas hry ako posily. Každá jednotka má vlastnosti podľa svojej predlohy a preto sa tak aj správa. Môžete teda síce strieľať vojakmi s puškami do nemeckého Tigra, nebude to mať však žiaden efekt. Nedochádza tak k absurdným situáciám, keď vám piati pešiaci rozstrieľajú tank, len preto, že sú pohyblivejší. Jednoducho proti nemu nebudú mať šancu, ak nepoužijú ťažšie zbrane.

Priamo ovládate vlastne iba rôzne druhy pechoty. Keď je však pešiak vodič, alebo pilot, môžete ním obsadiť nejaké vozidlo a tak dostanete motorizovanú alebo delostreleckú jednotku. Čím viac vodičov máte vo vozidle, tým je efektívnejšie. Ak napríklad máte v tanku jedného vodiča, tank sa môže hýbať, ak dvoch, môže už strieľať, ak troch, jeden môže pozorovať z veže okolie a tank má tak väčšiu viditeľnosť. Ak máte pri protitankovom dele dvoch vojakov namiesto jedného, dokážu ho rýchlejšie nabíjať a delo strieľa častejšie. Keď je teda vozidlo, alebo zbraň ktorá si vyžaduje obsluhu, bez posádky nepatrí nikomu, alebo lepšie povedané patrí tomu, kto bude rýchlejší. V niektorých misiách sa vám dokonca stane, že väčšinu vašej techniky bude tvoriť technika súpera. Viditeľnosť je v tejto hre veľmi dôležitá, pretože veľa jednotiek síce má väčší dostrel, nemá však dostatočnú viditeľnosť. Môže sa vám teda stať, že sa presúvate s jednotkou vašich pešiakov po lese a v priebehu desiatich sekúnd vás rozstrieľa nepriateľské delostrelectvo a vy neuvidíte vôbec nikoho. Je to strategický element, ktorý je v hre veľmi dôležitý a nesmiete na to nikdy zabúdať, ani vtedy, keď si myslíte, že máte už situáciu pod kontrolou. Mali by ste preto vždy najprv preskúmať terén, ktorý je pred vami, potom rozmiestniť veliteľské jednotky, ktoré majú ďalekohľady a teda najlepšiu viditeľnosť, na strategicky výhodné miesta a až potom zaútočiť. Potešila ma aj možnosť skrývať sa v budovách, ktorá bola oproti jednotke vylepšená ešte aj o možnosť presúvať jednotlivých vojakov na rôzne poschodia, čím sa vytvorili ďalšie strategické možnosti.

Rôznorodosť druhov jednotiek je v hre veľmi veľká, oproti jednotke máte k dispozícii ďalších päťdesiat jednotiek medzi nimi aj priamo ovládateľné, lode, lietadlá a vlaky. Vlaky sú hlavne delostrelecké a prepravné jednotky. Lietadlá môžete používať na bombardovanie, rýchly prieskum terénu alebo na transport parašutistov do tylu nepriateľa. K lietadlám máte prístup, ak máte pod kontrolou letisko, ktoré má pristávaciu plochu a budovy. Ak je letisko poškodené máte smolu. Rovnako je to s koľajami, mostami a budovami. Pristávaciu plochu a koľaje však môžete opraviť za pomoci ženistov, ktorí dokážu postaviť aj pontónové mosty. Tieto jednotky môžu stavať aj pletivo, alebo tzv. dračie zuby, čo sú vlastne obranné zátarasy proti tankom. Každá jednotka má primárne a sekundárne strelivo, ktoré sa jej míňa a je nutné ho dopĺňať. Jednotky dokonca počas boja získavajú skúsenosť, čo sa prejavuje potom na ich výkonnosti.

Ako som už povedal, je veľmi dôležité, aby ste veľmi svojimi jednotkami neplytvali, keďže ich nemáte veľmi veľa. Dôležité je to aj preto, že si v niektorých misiách môžete jednotky preniesť do nasledujúcej misie. Určite nezaškodí mať na začiatku misie v armáde čo najviac veteránov. V tejto hre je dôležitá kvalita a nie kvantita, aspoň z pohľadu stratégie a taktiky.

V hre je päť kampaní, ktoré majú spolu okolo päťdesiat misií. Vzhľadom na to, že väčšina misií vám bude trvať hodinku a viac, je to celkom dosť. Môžete hrať za Nemcov (asi najľahšia kampaň, ktorá sa vyplatí hrať ako prvá, hlavne začínajúcim hráčom), Britov, Rusov, Američanov a Japoncov (zrejme najnáročnejšia kampaň). Našťastie na rozdiel od mnohých iných real-timových stratégií, kde sa jednotlivé strany od seba líšia farbou jednotiek, alebo nanajvýš vzhľadom, znamená v Sudden Striku zmena strany aj zmenu taktiky. Ak budete mať teda v nemeckej kampani výborne vyzbrojenú armádu s množstvom tankov a ťažkej techniky, v hre za Japoncov už budete disponovať hlavne pechotou a ľahkými tankami. K hre je pripojený aj editor, čo je však dnes už skoro samozrejmosťou, ale napriek tomu poteší, že na to autori mysleli.

Grafika: 5 / 10

Grafika je asi jedinou slabšou stránkou tejto hry. Je síce veľmi pekná a každá mapa je veľmi dobre a detailne spracovaná, napriek tomu však nepatrí medzi najnovšie a bohužiaľ nemôžem dať vyššie hodnotenie ani vzhľadom na to, že sa oproti prvému dielu vôbec nezmenila. Ďalším malým nedostatkom hry je to, s čím som mal problémy už v jednotke. Veľmi maličké postavy vojakov. Sú síce detailné, ale rozlišovať medzi ich jednotlivými druhmi je dosť ťažké. Samozrejme, že sa to dá vyriešiť jednoduchým spôsobom a to tak, že si označíte dvojklikom všetky jednotky rovnakého druhu, je to už však krok navyše. Na druhej strane to má však výhodu v tom, že máte veľký prehľad o bojisku.

Interface: 8 / 10

Tu niet, čo dodať. Je to kvalitný titul a teda aj jeho ovládanie je bezproblémové. Oproti minulému dielu sa na ovládaní nezmenilo skoro nič, iba pribudli niektoré nové prvky. To je však len dobre. Jediným nedostatkom je, že sa hra na konci misie sama neuloží a musíte si ju uložiť sami na začiatku ďalšej misie. Ak na to zabudnete, môže sa vám stať, že budete veľmi nepríjemne prekvapení.

Hrateľnosť: 10 / 10

Dokonalá vyváženosť medzi snahou o čo najväčšiu reálnosť a jednoduchosť ovládania má najväčšiu zásluhu na celkovej vynikajúcej hrateľnosti tejto hry. Jednotky si napríklad dokážu pamätať jednotlivé príkazy, ktoré im zadáte v chronologickej postupnosti a podľa toho ich potom aj vykonávajú. Keď k tomu pripojíme aj fakt, že hru môžete v každom momente pauznúť a počas pauzy zadávať jednotkám príkazy, výsledný efekt je potom dokonalá kontrola nad armádou v každej bojovej situácii. Ďalšou pozitívnou vlastnosťou tejto hry je, že neupadá do stereotypu.

Multiplayer: 9 / 10

Čo by to bolo za stratégiu, keby ste ju nemohli hrať s kamošmi po sieti alebo po internete? Hra je v multiplayeri stabilná a hrá sa bezproblémovo, či už po lokálnej sieti alebo na internete. Ak ste ocenili množstvo strategických možností, ktoré vám hra ponúka v single-playeri, tak budete po vyskúšaní multiplayera nadšený. Hlavne ak budete stáť proti skúsenému súperovi.

Zvukové efekty: 9 / 10

Vynikajúce zvuky sú hlavným prvkom, ktorý dodáva tejto hre vynikajúcu atmosféru. Naozaj neviem povedať, či všetko znie tak ako v reále, taký odborník na dobové zbrane nie som. Môžem však povedať, že výsledný efekt je dostačujúci na to, aby ste sa cítili ako na bojisku.

Hudba: 6 / 10

Hudba je jedna zo stránok tejto hry, ktorá je dosť rozporuplná. Nemožno o nej povedať, že je zlá ani to, že by vás rušila počas hrania, ale akosi do tej hry nepatrí. Nemá s ňou nič spoločné. Sú to akési ľahké, ambientné melódie, ktoré sa síce príjemne počúvajú, od vojnovej stratégie by však človek čakal niečo iné.

Inteligencia & obtiažnosť: 8 / 10

Inteligencia vašich jednotiek je na dostačujúcej úrovni až na jednu chybičku. Ak máte napríklad niekde postavenú pechotu a začne do nej šiť súperovo delostrelectvo a vy si to všimnete neskoro, vojaci stoja ďalej, ako keby sa nechumelilo a za chvíľu máte z jednotky guľometníkov sekanú. Ináč sa správajú celkom inteligentne a niekedy sa dokonca snažia dostať do výhodnejšej pozície. Na výber máte štyri úrovne obtiažnosti.

Začiatočníkom by som odporúčal začať od tej najľahšej, aby sa najskôr zoznámili s hrou. Na vyšších úrovniach by to mohlo byť totiž dosť kruté.

Záverečné verdikt: 9 / 10

Stratégovia si znovu prídu na svoje. Tých z vás, ktorí už prvý diel hrali, nebudem musieť vôbec presviedčať a určite si dvojku zahrajú. Ostatným ju môžem iba odporučiť. Nakoniec, veľa kvalitných stratégií z tohto obdobia neexistuje, takže nemáte ani veľmi na výber. Aj keď táto hra neoplýva najnovšími technológiami, určite sa ju oplatí vyskúšať. Má iné prednosti, ktoré oceníte.