Astronómovia objavili najstaršiu hviezdu Mliečnej cesty

18. nov 2002

Londýn 18. novembra (TASR) - Medzinárodný tím astronómov objavil na okraji Mliečnej cesty hviezdu, ktorá si "pamätá" počiatok vzniku vesmíru. Objekt s označením HE 0107-5240 je charakteristický veľmi nízkym obsahom kovov, takže sa pravdepodobne zrodil iba miliardu rokov po tzv. veľkom tresku, píšu vedci v časopise Nature.

Bezprostredne po veľkom tresku sa vesmír skladal iba z vodíka a hélia. Všetky ťažké prvky (kovy) vznikli až neskôr pri termojadrových reakciách vo hviezdach. Keď takéto hviezdy spotrebovali zásoby vodíka, skončili svoju existenciu výbuchom supernovy, ktorý ťažké prvky rozmetal do širokého okolia. Tento materiál sa zmiešal s hmotou novovznikajúcich hviezd, preto obsah ťažkých prvkov v každej novej generácii stúpa.

Astronómovia hľadajú nové hviezdy práve preto, aby sa dozvedeli viac o podobe raného vesmíru. Norbert Christlieb z hamburskej hvezdárne spolu s ďalšími vedcami zisťoval obsah kovov v pozorovaných hviezdach. Indikátorom boli absorpčné čiary, charakteristické čiary v spektre skúmaných objektov, ktoré sú pre každý prvok iné.

Pomocou 8,2-metrového ďalekohľadu Európskeho južného observatória (ESO) na čílskom Cerro Paranal preverovali astronómovia potenciálnych kandidátov na nízky obsah železa z predchádzajúcich pozorovaní. V ceste im stáli dve prekážky: Takéto hviezdy veľmi slabo svietia a preto sa veľmi ťažko hľadajú. Okrem toho nie je vôbec isté, či ešte nejaké existujú. Teoreticky mohli byť hviezdy tvorené iba ľahkými prvkami tak masívne, že zásoby vodíka rýchlo spotrebovali a explodovali dávno pred vznikom Mliečnej cesty.

Objav hviezdy HE 0107-5240 však ukazuje, že to tak celkom nie je. Objekt obsahuje dvestotisíckrát menej železa ako Slnko a to je nový rekord. Hviezda dosahuje 80 percent objemu Slnka a je vzdialená 36.000 svetelných rokov smerom k súhvezdiu Fénix. Vznikla asi miliardu rokov po veľkom tresku, keď bola Mliečna cesta v úplných počiatkoch svojej existencie.

Pre astronómov nastala nová situácia. Doteraz prevažoval názor, že krátko po veľkom tresku mohli vzniknúť iba hviezdni obri niekoľkonásobne väčší ako Slnko. Malé hviezdy ako HE 0107-5240 vznikli asi preto, lebo oblaky plynu boli príliš horúce, keďže im chýbalo "chladenie" ťažkými prvkami.