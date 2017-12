Vedci objavili novú čeľaď chrobákov

Londýn 18. novembra (TASR) - Dva nové druhy doteraz neznámej čeľade chrobákov objavili vedci v Číne a Juhoafrickej republike. Z genetickej analýzy vyplýva, že podobné chrobáky žili už v období kriedy, informoval časopis Proceedings of the Royal Society of London.

Živočíchy patria do skupiny dravých vodných chrobákov. Majú telo v tvare štítu, sú dlhé jeden centimeter, krídla majú čierne, brucho a nohy sú hnedooranžové. Čeľaď dostala meno Aspidytidae (štítoplavce), hoci jej zástupcovia plávať nevedia.

Už pred štyrmi rokmi objavil amatérsky vedec v Číne druh Aspidytes wrasei. Význam svojho objavu si však neuvedomil, preto dostala nová čeľaď meno až potom, keď nemeckí vedci našli na juhu Afriky ešte jeden nový druh. Ten žije na strmých a ťažko prístupných brehoch, cez deň chrobáky strnulo sedia na vlhkých, tmavých kameňoch.

Vedci tvrdia, že dávni predkovia novej čeľade museli žiť ešte vo vode, o čom svedčí typický prúdnicový tvar. Asi pred 50 miliónmi rokov sa štítoplavce presunuli do súčasného životného priestoru.

Ako chrobáky žijú, je zatiaľ zahalené rúškom tajomstva. Na otázky ako a kedy sa chrobáky pária, kde kladú vajíčka a ako vyzerá štádium kukly, ešte len treba nájsť odpoveď.

Nález je možné právom nazvať vedeckou raritou. Objaviť nové druhy hmyzu sa dá prakticky každý deň, ale čeľaď je vyššie postavená systematická jednotka. Novú čeľaď dravých chrobákov objavili naposledy pred vyše sto rokmi.