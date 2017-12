Kalifornii hrozí podľa geológov silné zemetrasenie

Washington 17. novembra (TASR) - Južná časť Kalifornie môže očakávať veľké zemetrasenie, tvrdia geológovia po analýze najsilnejších otrasov, ku ktorým ...

18. nov 2002 o 0:10 © TASR 2002

Washington 17. novembra (TASR) - Južná časť Kalifornie môže očakávať veľké zemetrasenie, tvrdia geológovia po analýze najsilnejších otrasov, ku ktorým došlo za ostatných 1500 rokov v geologickom zlome San Andreas.

Vedci sa sústredili na geologický zlom pri Wrightwoode, malom mestečku v horách neďaleko Los Angeles. Hory oddeľujú planinu v okolí "mesta anjelov" od Mojavskej púšte. Odborníci zistili, že oblasť postihlo najmenej 14 zemetrasení so silou 7,5 stupňa Richterovej stupnice.

Od roku 534 sa s určitou pravdepodobnosťou veľké zemetrasenia na juhu Kalifornie objavujú v priemere každých 105 rokov. Najkratší interval bol 62 a najdlhší 192 rokov.

Zatiaľ posledné veľké zemetrasenie v tejto časti Spojených štátov bolo v roku 1857. Chronológia najdlhšieho geologického zlomu v USA a pravdepodobne aj vo svete bude témou niekoľkých štúdií, ktoré ešte tento mesiac zverejní Bulletin of the Seismological Society of America.

Na základe opakovaných modelov existuje asi 30-percentná pravdepodobnosť, že zemetrasenie so silou 7,9 stupňa, podobné tomu, ktoré 3. novembra zasiahlo Aljašku, postihne v nasledujúcich 30 rokoch aj oblasť geologického zlomu San Andreas. Podľa Guya Morrowa, viceprezidenta organizácie Risk Management Solutions so sídlom v San Francisku, silné zemetrasenie v južnej časti Kalifornie zrejme usmrtí niekoľko tisíc ľudí a škody na majetku prevýšia 50 miliárd dolárov.

Americkí geológovia sa teraz pokúšajú zistiť, aké zemetrasenia zasiahli geologický zlom San Andreas za ostatných 2500 rokov, čo by ich odhad možných budúcich prírodných katastrof v južnej časti slnečného štátu ďalej spresnilo.

(spolupracovník TASR William Guard) hy