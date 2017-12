Lionheart - alternatívna história s RPG systémom Falloutu

16. nov 2002 o 0:05 Fix

Radujme sa, veseľme sa, Black Isle chystajú ďalšie RPG! Firma Reflexive Entertainment pre nich pripravuje RPG s názvom Lionheart, ktoré bude postavené na populárnom systéme SPECIAL, ktoré poznáme z hry Fallout a jeho pokračovania. Potom čo bol zrušený ich projekt Torn, ktorý mal mať ten istý systém a o Falloute 3 sa nevie vôbec nič, je to konečne zase dobrá správa.

Pôjde o fantasy, v ktorom však neuvidíme elfov, orkov, goblinov, trpaslíkov a ostatných obyvateľov všemožných fantastických svetov. Dej je zasadený do alternatívnej histórie nášho sveta, ktorá sa od tretej križiackej výpravy kráľa Richarda zvaného aj Levie Srdce proti "neveriacim", odvíja trochu ináč. Budete môcť ovplyvňovať beh dejín a stretávať sa s historickými osobnosťami (Leonardo da Vinci, Nostradamus a pod.) na miestach, ktoré sú vám všetkým známe (určite aspoň z filmov a kníh). To je jeden z dôvodov, prečo už teraz možno túto hru považovať za originálnu. Takýto koncept konečne osvieži žáner fantasy.

Takže čo sa stalo a o čo pôjde? Počas tretej krížovej výpravy sa snaží kráľ Richard poraziť Saladina tak, že zozbiera niekoľko mocných relikvií a vykoná za ich pomoci rituál, ktorý má potrestať moslimov. Samozrejme, že sa niečo pokašľe, ako vždy keď ľudia robia niečo, čomu nerozumejú, vytvorí sa trhlina v časopriestore (alebo si to nazvite ako chcete, aj tak ešte stále netušíme o čo vlastne ide :o)) a do nášho sveta prenikne mágia a magické bytosti. Richard a Saladin sa spoja, zavrú trhlinu (disjunction), ale už je neskoro, pretože to čo do sveta preniklo stačilo na to, aby to úplne zmenilo jeho tvár. Križiaci a Saladinoví stúpenci ukryjú mocné artefakty a chránia ich, aby sa nič podobné v budúcnosti už nestalo. No už je neskoro.

Váš príbeh sa začína o štyristo rokov neskôr v šestnástom storočí, vo veku renesancie a vy sa dostanete do kože nástupcu kráľa Richarda. Svet už nie je taký aký ho poznáte z dejepisu a z historických románov. Budete putovať po postapokalyptickom svete. Apokalypsu však nespôsobila atómová vojna, ale démonické sily. Mágia bude hrať dôležitú úlohu, jej používanie je však vo väčšine sveta zakázané a obyčajní ľudia sa jej boja. To bude mať dopad aj na to, ako s ňou budete zaobchádzať vy. Inkvizícia, ktorá je všetkým veľmi dobre známa, má v tejto hre trošku inú úlohu. Nebude prenasledovať všetky možné druhy "neveriacich a satanových prisluhovačov", ale dohliadať na to, aby sa nepoužívala mágia. Keďže jej sídlo ostalo v Španielsku a najväčším nepriateľom Španielov v tom období boli Angličania (ktorí samozrejme mágiu používať budú a to dokonca oficiálne), už možno tušíte, čo bude rozbuškou, ktorá to všetko začne.

Ľudstvo sa vplyvom mágie a démonov rozdelilo do štyroch rôznych rás. Purebloodi - ľudia, ktorí si zachovali svoju pôvodnú podobu a neboli zasiahnutí vplyvom démonických síl. Majú priemerné vlastnosti a tvoria väčšinu európskej populácie. Kontrolujú politické dianie na starom kontinente. Sylvanti - sú najzriedkavejšie vyskytujúcou sa rasou. Vznikli spojením ľudí a elementárnych duchov. Používajú mágiu a sú fyzicky najslabšou rasou. Demokini - ľudia poškvrnení spojením s prízrakmi a duchmi škriatkov. Možno ich spoznať podľa malých rožkov a predĺžených uší, ktoré však dokážu úspešne skrývať. Dokážu používať mágiu lepšie ako Purebloodi, ale nie tak dobre ako Sylvanti. A nakoniec Feralkyni - ľudia, ktorých krv bola zmiešaná so zvieracími duchmi. Mávajú zjavné príznaky svojho pôvodu, veľkú silu a ostatné fyzické zručnosti. Majú tiež vrodenú veľkú odolnosť voči mágii.

Hra bude obsahovať osem lokalít a okolo stovky máp. Takže, čo sa týka rozľahlosti a dĺžky hrania, nemusíme sa ničoho obávať. Podľa posledných správ by mala hlavná dejová línia priemernému hráčovi trvať 40 až 60 hodín. Bojovať budete proti stovke rôznych variácii monštier a nepriateľov a keďže to má byť "akčne orientované RPG", boje budú prebiehať v real-time. Dúfam, že "akčne orientované RPG" neznamená, že to bude iba klon Diabla. No uvidíme. Zárukou toho, že to tak nebude by mal byť už spomínaný systém SPECIAL, čo je skratka hlavných atribútov vašej postavy (Strength, Perception, Endurance, Charisma, Inteligence, Agility a Luck). Okrem nich budete mať na výber ďalších 30 skillov, 40 perkov a 15 traitov. Ospravedlňujem sa za tieto skomoleniny, ale keď ste hrali Fallout, viete o čom je reč. Vaša postava nebude mať žiadne pevne stanovené povolanie. To čo z nej urobíte, to budete mať. Za to však budete môcť dosiahnuť až 60 úrovní (áno vidíte dobre, je tam naozaj šesťdesiatka), takže keď to všetko zrátame a skombinujeme dostaneme celkom peknú zbierku všemožných variácií. Vývoj postavy je v RPG hrách asi najdôležitejší a všetky tieto údaje naznačujú, že sa môžeme tešiť na riadne orgie.

Lionheart nepobeží v 3D, čo v žiadnom prípade nemožno považovať za negatívum, ale bude podporovať starší engine Velocity. Budete sa pohybovať v 2D prostredí postavou, ktorá bude vymodelovaná v 3D (Po nepríjemnej skúsenosti so single-playerovou hrou v Neverwinter Nights si myslím, že toto je zatiaľ najlepší spôsob, ako robiť single-player RPG, ktoré majú byť rozsiahle a majú mať rozvetvený dej. Na komplet 3D s vynikajúcou atmosférou a grafikou, s ktorou nebude mať problém ani hardware, si budeme musieť ešte zopár rokov počkať.) K dispozícii bude aj multiplayer pre troch alebo štyroch hráčov, ktorí budú môcť hrať v kooperatívnom móde. Či bude možné najímať si NPC postavy, to ešte stále nie je tak celkom jasné.

Vyzerá to tak, že pod značkou Black Isle sa na nás valí ďalšia bomba, ktorá doplní zbierky všetkých vášnivých RPG hráčov. No čo, navnadil som vás, už sa neviete dočkať, horíte nedočkavosťou? To som rád, teraz však príde studená sprcha. Dátum vydania sa pred nedávnom posunul z konca tohto roka na koniec marca 2003. Ja viem, ja viem, ani mňa to neteší, ale čo sa dá robiť. Takže, zasuňte svoje meče a sekery, odložte magické zvitky a upokojte svoje šikovné zlodejské prsty. Jediné, čím sa teraz môžete vyzbrojiť je trpezlivosť.