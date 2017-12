Aká bude konfigurácia pre Xbox2?

15. nov 2002 o 19:20 Milo Gracík

Zdá sa, že aj napriek počiatočným zádrhelom je Microsoft so svojím Xboxom spokojný. Aspoň to tak vyzerá podľa posledný správ, ktoré hovoria o jeho nástupcovi. Vízia Xbox2 pomaly dostáva reálne obrysy, keďže Microsoft už začal jednať o hernej podpore s poprednými svetovými výrobcami.

Vzhľadom na to, že uvedenie na trh je už skoro za dverami a vývoj podstatne pokročil, objavili sa aj prvé informácie o technickým parametroch Xbox2 (CPU Pentium 4 - 2.8 GHz, 512MB RAM, grafický čip nVidia NV30 - GeForce5). Zaujímavá je aj otázka, či bude Xbox2 kompatibilný so softvérom súčasného Xboxu (podobne ako spätná kompatibilita PS2). Výhodou pre Xbox2 by mal byť aj fakt, že by sa mal na trhu objaviť skôr než obávaný konkurent Playstation 3 (Xbox2 – 2004, PS3 – 2005). Budúci rok ukáže, aký kurz naberie Xbox2.

Zdroj:Microsoft.com