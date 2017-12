Hannibal the Game - Mlčanie jahniat 2 v hre

15. nov 2002 o 18:45 Ján Kordoš

Na naše monitori sa dostaví známy kanibal Hannibal. Po kultovom filme Mlčanie jahniatok boli všetci kritici nadšení. Nechystalo sa ani pokračovanie, čo len vylepšilo imidž filmu, ktorý sa nechce stať "holyvúdskou" sra... ehm... srandou, ale chce si zachovať určitú česť. Lenže ako všetci dobre vieme, pred rôčkom a pol sa do našich kín dostavilo pokračovanie Mlčania jahniatok - a úprimne, bol to dosť nudný film. Týmto sa snažím povedať, že toto sklamanie z filmu vám možno vynahradí hra od Arxel Tribe.

Hannibal the Game by mala byť akčnou strielačkou z vlastného pohľadu, okorenená zopár vlastnosťami, ktoré by ju mali vyzdvihnúť zo šedivej priemernosti. Budete ovládať Clarice Starlingovu, ktorá po vzore filmu prenasleduje Hannibala a bude sa pokúšať ho chytiť. Jej úspešnosť bude závisieť od vás. Keďže Hannibal je jedným z najhorších vrahov, ktorý miluje decentné, ale krvavé vraždy, bude aj vaša cesta okorenená mnohými nechutnosťami a nebezpečenstvom.

Hra bude mať obrovskú hororovú atmosféru, ktorá by v nás mala vyvolať pocit úzkosti a strachu. Cestou k úspešnému koncu narazíme na rituálne vraždy, podrazy a nepriateľov, ktorých by ste nechceli stretnúť v nočných hodinách v nejakej zabudnutej uličke. Samozrejme, že tieto postavičky sa budú snažiť vás dostať minimálne 5 metrov pod zem, ale pri súbojoch budete musieť aj trochu takticky premýšľať. Nemôžete vybehnúť na nepriateľov a začať ich tam strielať, lebo strielať si začnú oni z vás a verte tomu, že budete mať behom chvíle v tele viac olova ako všetkých vitamínov a stopových prvkov.

Na boje budete musieť ísť takticky a hlavne sa snažiť chovať ako policajt. Preto ak niekoho zabijete, určite budete pochválený menej, ako keď dotyčnú osobu zatknete. Preto si pred každým súbojom musíte rozmyslieť, ako sa do nepriateľa pustíte, aby ste boli efektný, a hlavne efektívny. Ak vás nepriateľ zraní, zmenší sa vám zdravie (to je jasné), ale mala by sa zhoršiť aj vaša pohybová schopnosť. Je to logické, veď kto by zvládal behať a skákať ako antilopa po pár zásahoch z pištole? Umelá inteligencia bude navyše reagovať aj podľa toho, či v ruke držíte zbraň alebo ňou mierite do kokosu dotyčnej osobe. A tieto súboje by mali byť navyše poprepletané vyšetrovaním.

Tvorcovia určili dátum vydania hry na 28. marca 2003. Či sa tento dátum skutočne naplní, je však vo hviezdach.