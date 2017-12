Prisoner of War - ako utiecť z nemeckého lágru

Tak a je to tu. Konečne nová hra s vojnovou tematikou. Takýto titul už vopred musí byť odsúdený na úspech. Po Medal of Honour a Commandos to asi ani inak nemôže byť... alebo predsa len?

15. nov 2002 o 15:09 Richard Frida

Voláte sa Stone - drsňák Stone a ste na tajnej misii, ktorej úlohou je lokalizovať a zničiť supernemeckú supertajnú superzbraň. Letíte s kamošom v bombardéri a vašu kamennú tvár nezoškliví žiadna grimasa ani v momente, keď vás aj s kamarátom (a zákonite aj s lietadlom) zostrelia. Ste tvrďák ako skala... Hovoríte, že ako námet príbehu to znie dobre? Aj ja si to myslím. Fígeľ je však v tom, že táto hra vám neponúka misie smerujúce k priamočiaremu ničeniu tisícok nemčúrov a inej hávede s pomocou rotačného guľometu, ale vašou úlohou bude utiecť zo zajateckého tábora, kam ste sa po svojom zajatí dostali a popri tom zničiť tú prekliatu zbraň.

V úvodnej animácii sa teda oboznámite s vašou postavou a po úspešnom zoskoku vás čaká nemilé prekvapenie v podobe nemeckej hliadky, ktorá sa však aj napriek vašej drzosti a arogancii (hlášky o drahej bunde) k vám bude správať ako k zajatcovi - hrdinovi. Po príchode do lágru sa stretnete s víkendovou idylkou, ktorú vám skazia iba tri veci: musíte sa dvakrát denne hlásiť v stanovenom čase na buzerplaci, nesmiete vstupovať do nepovolených lokácii a to hlavné - nesmiete opustiť tábor, čo je fakt nemilé. Už to tak vyzerá, že napriek vášmu nesmiernemu šarmu a sebavedomiu, ste sa stali zajatcom. Nevadí.

Vašu krásnu bundu (ktorá kričí na kilometer ďaleko že "som nenápadný Američan") vám našťastie nechali a zbytok bude pre vás teda hračka. Stretnete sa tu s celou plejádou postavičiek od vojakov počínajúc, cez hnusných esesáckych veliteľov pokračujúc, až po spriaznených spoluväzňov končiac. Hovoríte, že to stále znie dobre? Hra, kde sa máte bez zbrane a len s pomocou svojej šikovnosti vysmiať legende zajateckých táborov, jedničke v hitparáde ostrahy z II. svetovej vojny - táboru Stalag Luft, musí byť predsa bomba. Čítajte však ďalej.

Po úvodnom príhovore miestneho nemčúrskeho hlavouna sa môžete oboznámiť so svojim okolím zaľudneným množstvom ukecaných zajatcov. Okolie a samotnú architektúru táborov robili podľa slov tvorcov podľa presných dobových dokumentov a mne nezostáva nič iné, len im veriť. Aj tak mi to však celé pripadá ako trenažér alebo skautský tábor. Môžete navštíviť ubikácie, kde môžete uložiť pozíciu, prípadne vo veľkej bedni si odložiť osobné veci. V tábore sa nachádzajú aj budovy ako jedáleň, kde vám až do konca celej hry nedajú najesť a kde si môžete tiež pokecať s ľuďmi, či nahlúplo postávať v kúte, zatiaľ čo vaši spoluväzni tlačia prídel a kecajú. Môžete sa len tak potulovať po tábore, počas toho si pokecať a následkom tejto činnosti vás konečne napadne kacírska myšlienka, že utečiete. Na úvod ste síce dostali upozornenie a výstrahu, že každé porušenie disciplíny bude tvrdo potrestané, ale keď zistíte, že sa jedná len o jednodňovú samotku (to fakt), tak vás s tým vlastne iba povzbudia.

Určite sa pýtate, kedy začne akcia. Vedzte, že nikdy. Čaká vás množstvo rozhovorov v ktorých vás spoluzajatci poveria životne dôležitými úlohami, aby ste z bodu A priniesli niečo do bodu B a za to dostanete niečo na oplátku. Určite ste celí nedočkaví, ako to vyzerá inde, lebo je zákonité, že sa hra nemôže odohrávať len v jednom tábore, ale ukľudnite sa. Je to horšie, ako by ste čakali. Všade tie isté postavy, tí istí vojaci, zajatci a neskutočná tuposť všetkých postáv bez rozdielu národnosti a sexuálnej orientácie. Navštívite samozrejme aj hrad Colditz plný spletitých chodieb, ale je to všetko na jedno kopyto.

Táto hra ponúka obrovský nevyužitý potenciál, ktorý vývojárska spoločnosť totálne pochovala a som naozaj prekvapený, že v PC časopisoch dostala také vysoké hodnotenie, aké jej svorne redaktori dali. Jedná sa totiž o prerábku konzolovej verzie, takže asi tam nebudú nejaké rozdiely. Možno na PC takéto hry nikdy nehrali, ale vyzdvihovanie maličkostí ako plíženie sa bez zbrane (Metal Gear Solid 2), nazeranie cez kľúčovú dierku (Xenogears) a simulácie reálneho času a s tým spojená časová tieseň (preboha, veď to je v každej druhej hre) mi pripadá prinajmenšom ako divné.

Táto hra má niekoľko výrazných a neprehliadnuteľných nedostatkov. Animácie sú ako spred troch rokov. Jedna postava niečo povie, konzola zavrčí a potom sa po dramatickej pauze ozve odpoveď. Grafika neustále trhá a postavy pred zapnutím hry asi žerú pravítka. To nehovorím o tom, že keď niekto k vám pristúpi, tak to vyzerá, ako keby prišiel robot. Pomaly prikráča, zastane, otočí sa k vám a až potom sa ozve. Jednoducho strašné. Kamera je tiež zlá a v kľúčových momentoch nemáte absolútne žiaden prehľad o dianí na obrazovke. Zo všetkých nedostatkov je však úplne najhoršia nevyvážená inteligencia nepriateľov. Buď sú hluchí a slepí alebo na druhú stranu vypili elixír vševedúcnosti. Je to strašná škoda, že tak fantastický námet skončil takto biedne. Možno si poviete, že preháňam, takže ak vás námet zaujal, kľudne si ti skúste. Ale verím, že nedostatky značné prevyšujú pozitíva a tak mi bohužiaľ dáte na konci hry za pravdu.

Grafika: 4 / 10

Na dnešnú dobu a popri konkurencii aká je na trhu, hra nemá šancu. Samozrejme ako celok to nie je až také zlé, niekedy grafika naozaj milo prekvapí, ale výrazné nedostatky ju jednoznačne neustále zhadzujú.

Interface: 4 / 10

To čo fungovalo pri Zelde, v tomto prípade nefunguje. Pokiaľ sa postavíte k predmetu alebo človeku, tak sa na obrazovke objavia až dve tlačítka na akciu... kde sa hrabe ovládač, ktorý má skoro 20 tlačidiel, keď sú zbytočné? Mapa je nepoužiteľná a menu s inventárom tiež. Príšerná ukážka ovládania.

Hrateľnosť: 5 / 10

Ten polbod dostáva hra za skvelý námet. Inakšie to je skôr masochistická púť po nemeckých nočných podnikoch. Takto zabiť skvelý nápad je trestuhodné.

Muliplayer

Hra neobsahuje multiplayer.

Zvukové efekty: 6 / 10

Priemerná hra, priemerný zvuk. Kameň niekedy nevydá zvuk, ale zato Nemci sa bavia po anglicky. S Američanom. Ako keby nevedeli po amerikánsky.

Hudba: 7 / 10

Jediná kategória, kde hra zaujme. Už v hlavnom menu dáva tušiť svoj epický rozmer. Táto časť hru výrazne oživuje.

Inteligencia a obtiažnosť: 4 / 10

Ťažko hodnotiť túto kategóriu, keď hra obsahuje len stupiditu a herný sadizmus. Ale aby som nekrivdil, so zaťatými zubami sa to dá hrať.

Záverečný verdikt: 6 / 10

Nežijeme na západe a tak si musíme dvakrát dôslednejšie vyberať, čo budeme hrať. Táto hra by mala stáť 500 Sk a bola by fajn. Trhaná grafika, blbé ovládanie, časté opakovanie misií kvôli nemožnosti uložiť počas hrania pozíciu, nízka inteligencia versus skvelý nápad a obrovský herný potenciál. Pokiaľ bude vydané pokračovanie a v ňom už nebudú všetky tieto chyby, môže to byť naozaj skvelá hra. Teraz som však z nej iba smutný.