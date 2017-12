Battlefield 1942 bude mať datadisk!

15. nov 2002 o 0:08 Michal Cagarda

Po prekvapujúcom úspechu výbornej multiplayerovej režby Battlefield 1942 (recenzia na HRY.SME.sk čoskoro) sa jej švédski autori vrhli do výroby datadisku. Ako naznačuje jeho podnázov Road to Rome, odohrávať sa bude počas ťaženia spojencov na Sicílii a v Taliansku. Tešiť sa môžeme hlavne na šesť nových máp zahŕňajúcich operáciu Husky na Sicílii, bitku o Anzio, bitku o Monte Cassino, a ďalšie. Do zbraňového repertoáru pribudne osem vozidiel (napr. nemecký BF-110, britský stíhací bombardér Mosquito, talianska torpédová loď, britské a nemecké tanky a protitankové delá... ) a tri ručné zbrane. Z nich môžeme na istotu potvrdiť len mašíngun Sten, i keď na nete sú dohady aj o bajonetoch, puške kombinovanej s raketometom a poniektorí stále tajne dúfame aj v plameňomet :). Za všetky národy zapojené do WW2 sa na bojovom poli prvýkrát ocitne francúzska oslobodenecká armáda generála de Gaulle-a a do mely zasiahnu aj Taliani.

Do datadisku sa plánujú drobné úpravy grafického (resp. herného) enginu a vylepšenia umelej inteligencie, ktoré by mali zabezpečiť jedinečnosť každej rozohratej bitky pri hre jedného hráča. Battlefield 1942: Road to Rome zatiaľ nebol oficiálne ohlásený, ale podľa neoficiálnych správ by mal vyjsť v januári budúceho roku. Vyvíja ho Digital Illusions (Pinball Dreams, Motorhead, Codename Eagle...) a vydavateľom naďalej ostáva ElectronicArts.