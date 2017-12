Splinter Cell na Xbox je GOLD

15. nov 2002 o 0:05 Michal Cagarda

Xbox verzia hry Tom Clancy's Splinter Cell je hotová a do obchodov by mala prísť 18. novembra. Ak ste o tejto zakrádaco-akčnej adventúre zo sveta cyber-terorizmu nikdy nepočuli, snáď vás z hráčskej temnoty vyvedie aspoň oficiálna stránka.

PC verzia je plánovaná na 21.januára 2003. The Splinter Cell, o ktorom sa na našom webe ešte určite dočítate, vyvíja Red Storm Entertainment (Ghost Recon, Rainbow Six, The Sum of all Fears... ), divíziaUbisoftu.