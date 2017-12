Na nočnej oblohe v utorok zažiari meteorický dážď Leoníd

14. nov 2002 o 13:36 © TASR 2002

Bratislava 14. novembra (TASR) - Na nočnej oblohe v utorok nadránom bude možné pozorovať jeden z najkrajších astronomických úkazov - meteorický dážď Leoníd, ktorý bude zrejme na niekoľko desaťročí posledným.

Zem bude prechádzať oblakom meteorických častíc, ktoré pochádzajú z kométy 55P/Tempel-Tuttle. Kométa obieha okolo Slnka po eliptickej dráhe s obežnou dobou 33 rokov a pri každom návrate do blízkosti Slnka z nej unikajú prachové častice, ktoré zostávajú v jej dráhe.

Pri križovaní sa dráhy Zeme s dráhou kométy do našej atmosféry vnikajú prachové častice rýchlosťou 71 km za sekundu, ktoré zhoria vo výškach okolo 100 km nad povrchom. Vtedy na oblohe zažiaria ako meteory - padajúce hviezdy, vylietavajúce zo súhvezdia Leva, odtiaľ názov Leonidy. Gravitačné pôsobenie veľkých planét čiastočne odkláňa dráhu Leoníd, a preto najbližší podobný úkaz budeme môcť pozorovať asi až koncom tohto storočia, uviedol pre TASR riaditeľ Astronomického ústavu FMFI UK Bratislava Vladimír Porubčan.

Tento rok 19. novembra nastanú hneď dva meteorické dažde. Prvý bude viditeľný z nášho územia od 4. do 6. hodiny ráno a jeho intenzita by mala dosiahnuť niekoľko stoviek až tisíc meteorov za hodinu. Podľa Porubčana to znamená, že v maxime za minútu by sme mohli vidieť tri až 20 meteorov.

Maximum tohto úkazu nastane okolo 5. hodiny. Druhý dážď bude o šesť hodín neskôr s podobnou intenzitou pozorovateľný z amerického kontinentu. Mesiac v splne však natoľko presvieti nočnú oblohu, že slabšie meteory nebudú viditeľné. Ak sa vyčasí, bude vhodné pozorovať oblohu smerom na východ, čo najďalej od Mesiaca a umelého osvetlenia.

Prvé pozorovania Leoníd sú známe už z 10. storočia. Historicky najväčší meteorický dážď nastal v roku 1966 nad americkým kontinentom, vtedy frekvencia v maxime dosiahla takmer 150 tisíc meteorov za hodinu. Po 33 rokoch, v roku 1999 sa dážď Leoníd zopakoval nad Európou a Afrikou s frekvenciou 3700 meteorov za hodinu, nad naším územím však bolo zamračené. Tento dážď videlo i niekoľko slovenských pozorovateľov z expedície v Španielsku. Minulý rok Leonidy poskytli zážitok dvojnásobného meteorického dažďa pre obyvateľov Ameriky i východnej Ázie s frekvenciou 1600 a 3400 meteorov za hodinu.

Zo Slovenska boli najlepšie pozorované prekvapivo jasné Leonidy v roku 1998, kedy na Astronomickom observatóriu v Modre vznikla svetovo unikátna fotografická snímka Leoníd, na ktorej sa počas 4-hodinovej expozície zaznamenalo 150 meteoritov.

Fotografia je na http://www.uniba.sk/~ago/Pics/s_leo4.jpg.