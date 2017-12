FIFA 2003: futbal opäť láka fanúšikov

Niečo by určite nebolo v poriadku s herným priemyslom, keby každý rok nevyšli z dielní EA Sports nové pokračovania ich športových simulácií. Ako zvyčajne, tak chvíľku po NHL prichádza aj ďalšia časť futbalovej hry FIFA.

15. nov 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Podobne ako NHL nemá séria FIFA na PC prakticky žiadnu vážnu konkurenciu. Preto je hodnotenie ďalšieho ročníka znovu len záležitosťou zváženia, čo sa zmenilo od predošlej verzie. Tento rok si určite všimnete výraznú orientáciu na profi promotion hry. Známi futbalisti Edgar Davids, Roberto Carlos a Ryan Gigs prepožičali hre nielen svoje tváre, ale pomocou technológie zachytenia pohybu bola ich futbalová technika prenesená aj na postavy v hre.

V skutočnosti však okrem „víkendových športovcov“ všetkých virtuálnych futbalistov oveľa viac zaujíma vývoj umelej inteligencie. Tej však tentoraz akosi chýba aktivita a správna herná drzosť. Útokom vedeným počítačom chýba kreativita a autonómne správanie sa obrany často zlyháva.

Zato schopnosti hráčov individuálne pracovať s loptou majú v tomto ročníku hry veľký význam. Spolu so spracovávaním prihrávok či centrov a samotnou streľbou na bránku, ktoré sú tentoraz náročnejšie na načasovanie, to vytvára dobrý základ pre zábavnú hru, najmä viacerých hráčov proti sebe. Zaslúžila sa o to hlavne skvelo zvládnutá fyzika lopty.

Podľa vzoru NHL do hry pribudla „nálada“ hráčov podľa vývoja zápasu. Najmä pri hre proti počítaču je to však skôr na škodu, pretože ak prehráva, začne mu vychádzať takmer všetko. Kým sa v novej FIFE udomácnite a dostatočne zvládnete všetky finty, budete tak mať často pocit neférovej hry. Zamrzí aj chýbajúca možnosť tréningu štandardných situácií alebo útokov, ktoré boli bežné v starších ročníkoch hry.

Audiovizuálna prezentácia je opäť posunutá o krôčik bližšie ku skutočnosti. Najmä veľké futbalové hviezdy sú svojim predlohám veľmi podobné. Spolu s veľmi reálnou animáciou hráčov a využitím niekoľkých nových technológií grafických kariet tak autori vytvorili veľmi pútavý vizuálny zážitok. Zvuky a komentár držia trend profesionálneho prístupu EA Sports a prispievajú k tomu, že aj s tými niekoľkými chybami je FIFA 2003 opäť PC futbalovým favoritom.