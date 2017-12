Infovek nepripojí ďalšie školy

V budúcom roku Infovek pravdepodobne zastaví pripájanie základných a stredných škôl na internet. Zo štátneho rozpočtu dostal totiž vyčlenených tak málo prostriedkov, že bude môcť len pokračovať vo financovaní škôl, ktoré boli pripojené už v minulosti.

13. nov 2002 o 22:30 Tomáš Bella

ILUSTRAČNÉ FOTO – ARCHÍV

Denník SME o tom informoval vedúci oddelenia projektu Infovek na Ústave informácií a prognóz školstva Roman Baranovič.

Žiaci z viac ako 70 percent slovenských škôl tak aj v budúcom roku zostanú bez možnosti pracovať s internetom. Predchádzajúca vláda Mikuláša Dzurindu sa pritom vlani zaviazala, že do konca prvého polroka 2003 budú na internet pripojené všetky školy. V programovom vyhlásení novej vlády sa zasa avizuje „urýchlenie procesu informatizácie školstva“. V skutočnosti sa proces informatizácie na budúci rok prakticky zastaví.

Nový minister nemá záujem

Slovensko sa minulý rok v júni uznesením vlády prihlásilo k programu eEurope+, ktorý stanovuje cesty, ako dohnať zaostávanie za krajinami Európskej únie v budovaní informačnej spoločnosti. Jedným zo záväzkov vyplývajúcich z dokumentu je v kapitole Európska mládež v digitálnom veku aj povinnosť ministerstva školstva zabezpečiť „vybavenie všetkých škôl vyhovujúcim prístupom na internet a k multimediálnym zdrojom pre učiteľov a študentov“ do konca prvého polroka 2003.

Naliehavú potrebu venovať sa informatizácii slovenského školstva potvrdila aj prvá správa o pokroku kandidátskych krajín v plnení programu eEurope+. Slovensko podľa nej výrazne zaostáva nielen za Európskou úniou, ale aj za všetkými susedmi. Na konci minulého roka napríklad pripadalo na slovenských základných školách na sto žiakov len pol počítača s pripojením na internet, kým priemer kandidátskych krajín bol viac ako dva počítače a priemer únie päť počítačov.

Keby vláda chcela splniť cieľ, ktorý si sama stanovila – pripojiť na budúci rok všetky školy – na projekt Infovek by museli byť vyčlenené dve miliardy korún. V skutočnosti však ministerstvo školstva v rozpočte počíta len s približne 220 miliónmi. Z viacerých vyhlásení nového ministra školstva Milana Fronca vyplýva, že informatizácia základných a stredných škôl prestala byť prioritou rezortu – ňou sa stali skôr vysoké školy, domnieva sa R. Baranovič.

Polovicu z dvestomiliónového rozpočtu Infoveku na budúci rok zinkasujú Slovenské telekomunikácie za internetové pripojenie škôl. Zvyšných asi 120 miliónov bude podľa Baranoviča použitých len na rozvoj existujúcej siete Infoveku – tvorbu a nákup vzdelávacieho obsahu, ďalšie vzdelávanie učiteľov a doplnenie počítačovej techniky na už podporovaných školách. „Európska únia požaduje štandard päť žiakov školy na jeden počítač, u nás sú aj školy, kde sa o päť počítačov delí 800 žiakov. Je preto efektívnejšie s takým nízkym rozpočtom zabezpečiť radšej skvalitnenie vybavenia už podporovaných škôl, ako začať vybavovať nové,“ povedal Roman Baranovič.

Poslednou šancou sú poslanci

Infovek vkladá poslednú nádej do poslancov Národnej rady, ktorí by mohli pri schvaľovaní štátneho rozpočtu vyčleniť ďalšie peniaze špeciálne na projekt Infovek. Parlament takto podporil informatizáciu školstva už v roku 1999. „Nerobíme si však veľké nádeje – je nám jasné, že skupín, ktoré budú žiadať viac peňazí, bude tento rok veľa,“ povedal nám R. Baranovič. Oproti minulosti by však mohol mať Infovek tento rok predsa len jednu výhodu – novou poslankyňou za Alianciu nového občana sa totiž v septembri stala aj jedna z členiek Rady projektu Infovek Beata Brestenská.

Infovek na svojej webovej stránke vyzýva učiteľov i rodičov, aby zasielali pohľadnice poslancom Národnej rady a predsedom koaličných strán a informovali ich, aké zmeny priniesol do ich škôl projekt Infovek. „Ešte 2350 škôl čaká na svoju príležitosť vstúpiť do procesu informatizácie,“ píše sa vo výzve zástupcov Infoveku. „Aj tieto školy chcú pripraviť svojich žiakov pre život v 21. storočí, pre prácu na Slovensku a v novej Európe. Aj žiaci zvyšných 2350 škôl majú právo na moderné vzdelávanie, na získanie informačnej gramotnosti, aj ich rodičia platia dane, z ktorých je projekt Infovek financovaný,“ upozorňujú zástupcovia Infoveku.

