Tablet PC – nová koncepcia počítača

13. nov 2002 o 22:30 MATÚŠ SERDULA

Typickým Tablet PC bude Stylistic ST 4000 od Fujitsu, ktorý už neobsahuje klávesnicu a ovláda sa iba prostredníctvom pera a dotykovej obrazovky. Váži tiež 1,4 kg, hrubý je 2,2 cm, ostatné parametre sú podobné ako pri počítači Acer. Klávesnicu aj ostatné periférne zariadenia je možné pripojiť bezdrôtovo.

Prvým Tablet PC na našom trhu by mal byť konvertibilný Acer TravelMate C 100. Na pohľad vyzerá ako bežný notebook, jeho obrazovka sa však dá preklápať. Zariadenie s najnižšou konfiguráciou má zabudovanú 10,4-palcovú dotykovú LCD obrazovku, 20-gigabajtový disk, procesor Intel Pentium 800 MHz, 256 megabajtov operačnej pamäte, modem a váži 1,4 kilogramu. Cena je okolo 2000 dolárov.

Viac ako desať popredných svetových výrobcov hardvéru minulý týždeň predstavilo svoje nové produkty, ktoré by mali v najbližších rokoch zmeniť našu predstavu o tom, ako sa pracuje s osobným počítačom. Na trh sa dostávajú Tablet PC – prenosné počítače s dotykovou obrazovkou. Tablet PC dokáže rozpoznávať text, ktorý píšete perom na obrazovku, ale aj zapisovať poznámky, ktoré mu nadiktujete hlasom. Výrobcovia preto dúfajú, že tabletové počítače postupne nahradia bežné prenosné počítače – notebooky.

Prvé modely pre manažérov

Využitie zariadenia sa predpokladá hlavne v zamestnaniach, ktoré si vyžadujú časté písanie poznámok, avšak písanie na klávesnici je pri nich nepraktické. Ide napríklad o manažérov, ktorí počas dňa absolvujú niekoľko stretnutí a potrebujú si robiť poznámky. Ťukanie na klávesnici notebooku však na ostatných účastníkov stretnutia môže pôsobiť rušivo. Tablet PC si takto budú môcť vziať do ruky a písať ako na normálny papier.

Inou oblasťou využitia – hoci v našich podmienkach menej reálnou – je zdravotníctvo. Americkí lekári si pri prehliadkach pacientov budú môcť zapisovať napríklad poznámky z vizity a vďaka zabudovanému bezdrôtovému rozhraniu ich preniesť priamo na server nemocnice.

Tablet PC prichádza na trh v dvoch vyhotoveniach. „Konvertibilná“ verzia vyzerá ako tradičný notebook, má klávesnicu a navyše ešte aj dotykovú obrazovku. Po jednoduchom preklopení LCD obrazovky sa však z notebooku rýchlo stane pravý Tablet PC. „Odľahčené“ vyhotovenie Tablet PC bude zasa pozostávať iba z dotykovej LCD obrazovky, v ktorej bude zabudovaný všetok potrebný hardvér.

Koncepcia počítača Tablet PC pochádza z Microsoftu, ktorý pre zariadenia vyvinul špeciálny operačný systém Windows XP Tablet PC Edition. Prístroje budú vyrábať jeho partneri ako Acer, Toshiba, Compaq, Fujitsu či Sony.

Rozpozná hlas aj písmo

Nová verzia Windows XP má v sebe zabudovaných niekoľko vylepšení, ktoré sú prispôsobené pre koncepciu Tablet PC. Umožňuje napríklad prevod textu písaného na dotykovú obrazovku priamo do editovateľnej formy. To znamená, že všetko, čo vaším rukopisom „naškriabete“ na obrazovku, sa prevedie do rovnakej formy, ako keby ste to písali na klávesnici. Slovo „naškriabať“ je namieste, pretože technológia rozpoznávania textu je naozaj dobre prepracovaná. Bohužiaľ, prístroje si zatiaľ nedokážu poradiť so slovenskými znakmi s diakritikou.

Veľkou výhodou je možnosť priamo v písanom texte vyhľadávať a editovať ho. Predstavte si, že rukou na obrazovku napíšete nejaký dlhší text. Zobrazený je tak, ako ste ho napísali svojím rukopisom. Ak neskôr budete chcieť vyhľadať v tomto texte nejaké slovo, stačí ho iba napísať na obrazovku a počítač vám ho bez problémov nájde.

A ak sa náhodou pomýlite a napíšete niečo nesprávne, stačí urobiť to, čo by ste urobili na obyčajnom papieri – preškrtnúť to. Text sa vymaže a vy môžete pokračovať v písaní.

Písanie na dotykovej obrazovke je celkom pohodlné. Softvér sníma dokonca aj tlak pera na obrazovku, a tak sú niektoré línie vášho písma zobrazené hrubšie, iné, napríklad konce slov, tenšie.

Ďalším vylepšením je technológia rozpoznávania hlasu. S Tablet PC tak získate sekretárku, ktorá zapíše všetko, čo jej nadiktujete. Ani tu však nie je technológia absolútne dokonalá, pretože počítač zatiaľ rozumie iba angličtine. Pripravuje sa však aj podpora pre ďalšie jazyky, ale slovenčina medzi nimi určite tak skoro nebude.

Aj keď má Tablet PC určité nedostatky, treba zobrať do úvahy, že technológia je ešte len na začiatku a tieto chybičky sa postupne určite odstránia. Nezanedbateľnou prednosťou Tablet PC je jeho prínos prírode – v budúcnosti táto technológia môže ušetriť množstvo papiera.