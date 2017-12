Frank Herbert's Dune - fantastická Herbertova Duna v 3D akcii

Frank Herbert, kultový sci-fi spisovateľ má na svedomí jedno z najlepších science fiction diel, ktoré kedy vzniklo. Duna si po celom svete získala milióny priaznivcov vďaka detailne vykreslenému svetu a vzrušujúcemu príbehu. Jej počítačové stvárnenia mali

13. nov 2002 o 15:34 Ján Kordoš

"Nachádzame sa na piesočnej planéte Arrakis, známej pod menom Duna. Duna je v celom známom vesmíre jediným známym zdrojom korenia.

Vojvoda Leto Atreides, planetárny imperátor Duny, bol nedávno zosadený imperátorom Shaddamom IV a potom zavraždený barónom Harkonnenom. Vojvodov doprovod bol buď zavraždený, zajatý alebo utiekol. Vojvodova žena Jessica a mladý syn Paul, nový vojvoda, utiekli do púšte.

V tejto časti príbehu je chlapec známy ešte pod menom Paul Atreides. Tí ktorí ho dobre nepoznajú tvrdia, že sa nachádza v zúfalej situácií. Lenže ten, kto sa má stať Muad´Dibom, dobre vie, že je pánom svojho osudu. Paul so svojou matkou Jessicou sa stratili v púšti a tak sa Paul rozhodne zapojiť do svojich záležitostí Fremenov - záhadných púštnych ľudí, ktorí predstavujú schopnú armádu. Paul ich teda využije na znovuzískanie kontroly nad obchodom s korením, pre znovuzísaknie svojho kráľovstva a taktiež na pomstu svojej rodiny."

Ukážka z "Fremenskej kroniky Paula Muad´Diba" od princezny Irulán.

Skúsim skromne prehlásiť, že veľa hráčov pozná svet Franka Herberta, Duna, ktorý sa dočkal aj filmového spracovania. Priznám sa, že ja som do chvíle, kedy som dostal túto hru na zrencezovanie, o tejto sérií len počul, ale nikdy som sa nedostal k čítaniu tohto diela. Dúfam, že ma nebudete kameňovať, ak si túto hru vzal pod svoj mikroskop na pitvu "neznalec". Aby som vás zase trošku ukľudnil, začal som čítať Dunu. Lenže stále existuje isté percento hráčov, ktorí túto hernú a knižnú sériu nepoznajú, takže si skúste zohnať túto knižku aj vy a možno v nej objavíte výborne dielo.

Ako sme sa už z úvodu dozvedeli, Arrakis je púštna planéta, na ktorej je vzácna len jedna vec, len jedna surovina - korenie. Všade naokolo sa ináč nachádza len piesok. Pripomína to obrovskú Saharu. Príbeh sa odohráva v roku 10 191 (toho sa asi už nedožijem) a na vás je vrátiť česť svojej rodine. Vžijete sa do role Paula, ktorého budete vidieť z pohľadu tretej osoby (teda niečo na štýl Tomb Raidera). Hra sa tvári ako akčná adventúra, ale ja by som sa radšej priklonil k akčnej hre, lebo rozhovorov si moc neužijete a predmety budete používať len občas. Budete hlavne bojovať s nepriateľmi. Boje prebiehajú štýlom strieľam pokým nepadnem ja alebo protivník. Neskôr v hre získate skúsenosť hlasového zabíjania, čím sa stanú súboje oveľa jednoduchšími. Mne zo zbraní najviac vyhovovala dýka, ktorá síce bola účinná len na boj zblízka, ale jej účinnosť bola obrovská. Navyše po zabití dýkou sa vám doplní zásoba vody (veď ste na púštnej planéte, kde je voda druhá najcennejšia "surovina"). Ako vidíte, všetko pohltila akčná zložka hry, teda nemusíte sa báť "adventúrneho zákysu". Do hry neboli zaradené žiadne prvky stratégie, takže fanúšikovia prvého dielu Duny sa tešili zbytočne. Takže poznáme princíp hry, vieme o čo ide, vieme ako by sa približne mala hra hrať, tak si teraz v hodnotiacej časti povedzme, prečo nenaplnila moje očakávania a dostala také hodnotenie, aké dostala.

Grafika - 4 hviezdičky z 5

V tejto časti nebudem veľmi haniť. Grafika je detailná aj v nižších rozlíšeniach. Hra obsahuje dva typy rozlíšenia: 800x600 a 1024x768. Druhé rozlíšenie odporúčam len hráčom, ktorí majú výkonnejšie stroje (t.j. viac ako 800 MHz). Ďalej si zvolíte hĺbku farieb (16 alebo 32 bitov) a vrhnete sa na hru. Tu budete určite spokojní. Hneď vám musí byť jasné, že hra neobsahuje krikľavo zelené textúry, lebo Arrakis je púštna planéta - nebuďte potom prekvapení, ak farby budú mať väčšinou odtieň žltej a hnedej. Viem, že to nie je chyba tvorcov, ale týmto sa detailnosť prostredia trošku znižuje. Textúry však sú detailné a nedochádza k chybám v engine hry, ale rozmanitosť v grafike určite chýba. Napriek tomu túto položku hodnotím nadpriemerne.

Interface - 2 hviezdičky z 5

Inštalácia prebehla jednoducho a hravo (aj odinštalovanie ;), takže zatiaľ nehrozia žiadne užívateľské problémy. Herná obrazovka je navrhnutá užívateľsky príjemne - vidíte ukazovateľ zdravia, zásob vody, akcie, ktoré môžete vykonať a zopár ďalších informácií, ktoré sú na obrazovke umiestnené prehľadne. Ďalej prichádza na rad ovládanie. Nie je zložité, nie je ťažké, ale hra sa ovláda dosť nešikovne. Nie je to chyba ovládania, ale inteligentnej... pardón... "inteligentnej" kamery. Vyberá si totiž ten najnevhodnejší pohľad, aký je možný. Nahnevalo ma to, ak som mal utekať pred nebezpečenstvom (neprezradím pred akým, tým by som vás pripravil o zážitok), ale trošku ma vyviedlo z miery, keď som zistil, že postavička bude bežať smerom k vám. Tak si teda bežím a vidím cestu maximálne tak na meter. Nie, toto nie je vtip. Vie ma to maximálne rozčúliť, lebo týmto trpí hrateľnosť a dochádza k znechuteniu z hry. Nenávidím to a v zápale amoku som schopný vypnúť komp, odhodiť klávesnicu a po ukľudnení spokojne hru odinštalujem (toto nie je prípad Duny). Preto je ovládanie hrozné a bude sa páčiť maximálne návštevníkom sado-maso salónikov.

Hrateľnosť - 3 hviezdičky z 5

Všetko podstatné som povedal už vyššie, takže to nebudem znovu opakovať - jednoducho ovládanie by bolo fajn, keby... Prvá vec, ktorá ma dostala, bolo ukladanie pozícií. Celá hra je totiž rozdelená na misie (čo je podľa mňa ďalší zápor) a automaticky sa ukladá po úspešnom ukončení misie alebo po ukončení príprav na misiu ďalšiu. Toto automatické ukladanie hry ma občas dosť nahnevalo. Mne viac vyhovuje systém ukladania pozícii tam, kde to chce hráč. Lenže vám to možno bude vyhovovať.

Autori sa snažili vytvoriť samostatne žijúce mesto, ale osobne si myslím, že išlo len o pokus. Okolo vás sa potulujú postavy, ktoré si vás akoby nevšímajú. Ak nejakú oslovíte, postavička má pripravenú frázu. Oslovíte druhú postavu a tá vám odpovie rovnakou frázou... Tak takto si ja vôbec nepredstavujem svet Duny. Viem, že to celé je len akčná hra a nesnaží sa vôbec hrať na adventúru, ale tento štýl mi na Dunu veľmi nesedí. Do tohto sveta by sa oveľa viac hodila adventúra, lebo príbehy na tejto planéte sú už napísané (napísal ich autor knihy ;) a stačilo ich len previesť do virtuálnej podoby. Nesedí mi ani meno Franka Herberta v názve hry. Ide len o úbohý reklamný trik na nalákanie kupcov. Nečakajte teda žiadny nádherný príbeh ani postupné vyvrcholenie do výborného konca. Celé to je prispôsobené akčnej hre. Duna má výborný potenciál, o čom presvedčil už prvý diel Duny, ale Cryo chcelo hru prispôsobiť hru masovému publiku, ale to sa im na hru asi tiež vykašle, lebo máme na trhu lepšie (séria Tomb Raiderov, Indy, Urban Chaos... ). Škoda, škoda. Budem však hodnotiť kladnejšie ako v predchádzajúcom odstavci.

Hudba a zvuky - 3 hviezdičky z 5

Dovolil som si spojiť tieto dve hodnotenia do jedného, lebo obe by dostali to isté hodnotenie a musel by som v nich opisovať to isté. Som ja človek lenivý, preto to radšej napíšem len raz... Zvuky majú priemernú kvalitu, nebudete pozerať na šuštanie z reprákov. Zvuk je čistý a priemerný. Jednoducho ničím nezaujme, ale na druhú stranu je spracovaný dobre. Ak chcete príklad, tak postavička pekne kluše po piesku, streľba zo zbraní je tiež ozvučená... všetko zvučí, ale žeby to hru vytiahlo o jeden stupienok v hodnotení vyššie, to tvrdiť nebudem.

Hudba je na tom rovnako, len je v trošku horšej kvalite ako zvuk. Melódie sú nevtieravé, ale určite si žiadnu nezapamätáte. Žiadna vás neoslní, len v reprákoch niečo hrá. Ťažko sa mi píše o tuctovej priemernosti, ale verte mi, že ak repráky vypnete, nebude vám to veľmi chýbať. Ja kladiem na hudbu dosť veľký dôraz, lebo dokáže neuveriteľne zvýšiť atmosféru hry. Tentokrát ma len utvrdila v tom, že hra nebude žiadny hit.

Inteligencia a obtiažnosť - 3 hviezdičky z 5

Inteligencia protivníkov si zaslúži pochvalu. Už sa konečne nestane, že by sa každý váš protivník zasekol na každom druhom rohu o neviditeľnú prekážku. Budú vás prenasledovať až dokým vás nedostanú... teda samozrejme pokým ich nezabijete. Pokúšajú sa pracovať v skupinách a snažia sa v prípade vašej prevahy privolať posily. Inteligenciu teda chválim. Ak vám to dovolí kamera, tak vás tieto súboje začnú aj baviť. Lenže nie vždy je kamera nastavená ideálne a nastavovať si ju manuálne, keď bojujete, je trošku obtiažnejšie.

A na záver som si nechal dĺžku hry. Viete prečo sa dá hra ukladať len na konci úrovne? Lebo je zúfalo krátka a ak by sa to dalo počas hry, dohrali by ste hru behom jedného-dvoch dní. Radšej ale mohlo Cryo urobiť hru dlhšiu, lebo keď sa mi na 20x nepodarilo splniť jednu misiu, myslel som si, že si spravím zo svojej myšky bezkáblikovú myšku. Ale ak to vezmem ako celok, tak mi vychádza v tomto hodnotení priemer.

Záverečný verdikt - 3 hviezdičky z 5

Uff... musím si povzdychnúť. Mohla to byť krásna hra. Možno sa bude páčiť akčne založeným hráčom, ale takto sa stráca podstata Duny niekde v nedohľadne. Aké by to mohlo byť, keby bol pomer akcie a adventúry opačný? Aké by to mohlo byť, keby sa hra nestávala po čase nudnou a priemernou? Aké by to mohlo byť, keby ste nemuseli niektoré misie opakovať kvôli blbej kamere? Teraz nie je mojou úlohou klásť otázky, ale odpovedať. Mohlo to byť zaujímavé. Takto sa z Duny stal akčný svet, ktorý sa nemusí pozdávať každému. Napríklad mne.

Hru na recenziu zapožičala a v SR distribuuje Cenega Slovakia.