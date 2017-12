Mobilné herné platformy - Nokia a Ericsson vstupujú na trh konzolí

13. nov 2002 o 16:58 Milo Gracík

V tesnom závese sa z informačných kanálov vynorili čerstvé informácie o dvoch vyvíjaných mobilných konzoliach. Celosvetovému trhu handheldov dominuje firma Nintendo so svojou radou GameBoy (Color a Advance). Životaschopná konkurencia pre Nintendo je len a len pozitívna správa pre spotrebiteľa. Začne sa konkurenčný boj (ako v prípade NextGen konzolí), produkty budú zlacňované, technické parametre zlepšované. Nakoniec z tohto boja víťazne vyjde zákazník.

Fínsky výrobca mobilných telefónov Nokia spolu s japonským konzolovým gigantom Sega ohlásili svoju spoluprácu na novej vreckovej konzole nazvanej N-Gage. Jedná sa o zaujímavý hybrid medzi mobilným telefónom (Nokia) a konzolou (Sega), dizajnovo pripomínajúci model 5210. Nokia vyvíja samotný prístroj, čo je v podstate telefón série 60 s ovládacími prvkami umožňujúcimi hranie hier. Softvérový základ predstavuje operačný systém Symbian. Sega na túto platformu vyvíja zaujímavé a príťažlivé hry, ktoré budú dodávané prostredníctvom pamäťových modulov. Prostredníctvom N-Gage bude možné hrať aj multiplayerové hry a to nielen cez telefónnu sieť, ale aj cez rozhranie Bluetooth. Žiaľ, cena a ani ďalšie informácie nie sú zatiaľ k dispozícii. Vydanie N-Gage bolo ohlásené na február budúceho roku.

Ešte zaujímavejšie vyzerá znovu oživená mobilná herná platforma od firmy Ericsson, nazvaná Red Jade. Jedná sa o 64-bitovú mobilnú konzolu s úchvatnou grafikou, prekonávajúcou PS One a tesne sa doťahujúcou na dokonalosť Nintenda 64. Pôvodne bolo vydanie tohto systému naplánované na minulý rok, ale "vďaka" nedostatku finančných prostriedkov bol projekt dočasne odložený. Tento mesiac však Ericsson ohlásil revitalizáciu Red Jade s úmyslom uviesť konzolu na trh v priebehu roku 2003. Technické parametre, v porovnaní s veľkosťou sú viac než ohromujúce: 64-bitový CPU, polygónová 3D grafika, viackanálový PCM zvuk, TFT LCD display so 65.536 farbami, dobíjateľná batéria (ako v mobiloch), bezkáblové spojenie viacerých prístrojov pomocou Bluetooth (jupí, multiplayer!), download hier zo serverov. Na záver posledný, ale o to úchvatnejší detail, cena tohto zázraku bude pod 100 USD! Konečne má GameBoy Advance schopnú konkurenciu.

Ak výrobcovia dotiahnú tieto projekty do konca a budú sa o svojich potomkov aj riadne starať (propagácia, hardvérové doplnky, úžitkové aplikácie, kvalitné hry), máme sa rozhodne na čo tešiť.

Zdroje: Nokia, Magic Box