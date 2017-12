Treasure Planet - tentokrát ako hopsačka na PS2

13. nov 2002 o 15:39 Milo Gracík

S príchodom nového animovaného filmu zo štúdií Walta Disneyho sa na trhu objaví aj séria ním inšpirovaných hier. Zaujímavosťou je, že pre každú platformu je spracovaný iný herný žáner (napr. na PC je to stratégia (pozri novinku) a na PS2 hopsačka). Budeme sa však zaoberať čisto verziou pre PS2 a PSX, ktoré sú takmer identické.

Treasure Planet, t.j. Planéta pokladov je fantastická variácia na slávny dobrodružný príbeh R.L. Stevensona Ostrov Pokladov (Treasury Island). Film, a teda aj hra sa odohráva v alternatívnom vesmíre, kde sa vývoj na Zemi zastavil v zlatom veku plachetníc. Geniálnemu ľudskému mozgu sa však podarilo popretrhať putá gravitácie a vyslať plachetnicu do vesmíru. Viem, znie to uhodene, vyzerá to však geniálne. Mix archaickej techniky s modernými technológiami a mágiou. Plachetnice, poháňané mágiou "plávajú" vesmírom, obligátne pirátske háky a pásky cez oko nahradili mechanické protézy, jednoducho je to úžasná syntéza žánrov, kde sa sci-fi mieša s fantasy a históriou. Autori sa inšpirovali nielen príbehom R.L.Stevensona ale viditeľne aj dielom J. Verneho.

Treasure Planet je klasická hopsačka, so všetkými kladmi aj zápormi tohto žánru. Herný systém vychádza z teraz už legendárnej PS2 hopsačky Jak & Dexter (môžete ju už zohnať v platinovej edícii). Dokonca aj hlavný hrdina, ktorým je samozrejme Jim Hawkins, má pomocníka, rovnako ako mal Jak Dextera (malé ružové čudo na Jimovom chrbte). Grafika je ľúbivá, aj keď trochu fádna, pričom samozrejme verne kopíruje vizáž filmu. Rovnako aj príbeh sa presne drží dejovej línie filmu. Vyzerá to na čisto lineárne dobrodružstvo, bez vzrušujúcich postranných questov. Celkovo hra pôsobí príjemne, i keď nie veľmi originálne. Vyzerá to tak, že sa vývojárom z Disney Interactive konečne podarilo vymaniť zo šedivých okov priemernosti. A nás čaká riadna porcia skvelej zábavy.