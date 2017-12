Výskum baranov poskytuje zaujímavé informácie o homosexualite

13. nov 2002 o 0:58 © TASR 2002

Portland 12. novembra (TASR) Barany preferujúce príslušníkov svojho pohlavia poskytujú vedcom zaoberajúcim sa homosexualitou dôležité informácie o sexuálnom správaní. Podľa najnovšieho amerického výskumu majú homosexuálne barany štrukturálne zmeny na mozgu, ktoré sú pravdepodobne zodpovedné za ich sexuálne preferencie. Americkí vedci tvrdia, že u zvierat objavili takúto súvislosť medzi biológiou a sociálnym správaním po prvý raz. Tieto zistenia navyše priniesli podobné výsledky a odhalili podobné súvislosti ako štúdie na heterosexuálnych mužoch, ženách a homosexuáloch.

Ovce boli vybrané práve z dôvodu, že vykazujú jasne prirodzené variácie sexuálneho správania. Je tiež známe, že asi šesť až osem percent chovaných baranov sa zaujíma výlučne o príslušníkov svojho pohlavia. Vedci pred začiatkom štúdie dva roky sledovali dvorenie a sexuálne preferencie oviec a baranov. Výskumníci použili 28 zvierat: deväť baranov, ktorí si vyberali partnerov rovnakého pohlavia, osem baranov, ktorým sa páčili ovce, a 11 oviec. Potom porovnali ich časti mozgu spojené so sexuálnym správaním a objavili u jednotlivých skupín výrazné rozdiely. Napr. v oblasti mozgu známej ako preoptický hypotalamus spojenej so sexuálnym správaním a preferencií partnerov autori štúdie identifikovali rozdiely v skupine nervov nazývanej sexuálne dimorfný nukleus. Zaujímavé je, že tento zhluk nervov je menší u oviec a baranov s homosexuálnymi sklonmi ako u baranov, ktorí sú na ovce. Tiež sme zistili, že oblasť sexuálne dimorfného nukleu baranov preferujúcich barany má skoro rovnaký objem ako u oviec, povedala PhD Kay Larkinová, fyziologička a farmakologička na Oregon Health & Science University School of Medicine.

Aj keď sexualita ľudí je oveľa komplikovanejšia ako u oviec, vedci veria, že ich zistenia napomôžu pri identifikácii základných princípov, ktoré by sa dali aplikovať na všetky cicavce a boli všeobecne užitočné aj pri pochopení biológie sexuálneho správania ľudí.