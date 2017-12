Broken Sword 3: The Sleeping Dragon - pokračovanie naj adventure série

Kto tvrdil, že klasické adventúry už vymreli, nemá pravdu. Revolution Software totiž prichádzajú už s tretím dielom Zlomeného meča, ktorý patrí medzi najklasickejšie adventure série.

12. nov 2002 o 19:03 Ján Kordoš

Čas od druhého dielu značne pokročil (druhý diel vyšiel na konci roku 1997, ak ma pamäť neklame) a preto sa Revolution rozhodol, že hodí túto hernú sériu do 3D kabátika. Fanúšikovia sa nemusia strachovať - z hry by sa nemala stať žiadna akčná adventúra, ako sa to stalo s Frank Herbert's Dune (recenziu uverejníme v zajtrajšom vydaní). Hlavným cieľom je totiž vytvoriť zaujímavý príbeh, ktorý vás bude držať v napätí až do konca. Hra by mala pripomínať napínavý film, čo môžeme tvorcom veriť, lebo aj druhý diel mal výbornú filmovú atmosféru a pritom išlo o klasickú point-and-click adventúru. Keďže bude hra v troch rozmeroch, môžeme sa tešiť na kameru, ktorá si za vzor nevzala Tomb Raider, ale Resident Evil. Preto by mala byť upevnená na jednom mieste, ktoré by malo byť vizuálne príťažlivé, ale aj prehľadné.

Tretí rozmer by mal tvorcom pomôcť v tvorbe svojou väčšou voľnosťou. Autori na nás pripravili viac schopností, ktoré budú môcť hlavné postavičky používať. Preto nebuďte prekvapený, ak budete môcť behať, šplhať sa, skrývať sa a iné. Hra samozrejme bude obsahovať aj logické hádanky, ktoré bývavali vždy ťažkým orieškom pre hráčov. Preto tvorcovia do hry vložili systém, ktorý by mal hráčom dávať určité nápovedy, keď sa im nebude dariť prísť na riešenie hádanky. Značne by to malo uľahčiť hru, ale nepôjde o žiadny návod v hre. Revolution chce dať hráčom len akési štuchance k úspešnému dokončeniu hádanky. A aby to bolo kompletné, viaceré hádanky by sa mali dať vyriešiť rozličnými spôsobmi. To by malo prispieť k zvýšeniu nelinearity hry. Dokonca autori tvrdia, že v hre sa nevyskytnú žiadne strelné zbrane, takže máme ďalší prísľub, že skutočne pôjde o klasickú adventúru. Ak príde k súboju, vyjasníte si to pekne ručne-stručne.

V hre sa znovu stretneme s americkým dobrodruhom Georgom a francúzskou novinárkou Nico. Z príbehu ešte nevieme mnoho, tak len v skratke. George sa vydáva navštíviť vynálezcu perpetuum mobile (kedy konečne všetci pochopia, že perpetuum mobile sa nedá zostrojiť? ;), ale všetko sa to dajako zvrtne a navštívite Paríž, Prahu, Egypt, Veľkú Britániu, Kongo... až nakoniec zachránite celý svet.

Podrobnosti o vývoji tejto hry vám ešte určite prinesieme, lebo sa jedná o ambiciózny projekt, ktorý by mal byť nástupcom Gabriela Knighta 3D na novodobom tróne adventúr. Hra by sa mala objaviť až na konci roku 2003, takže času majú tvorcovia hry ešte dosť.