Xenus - prechádzka Kolumbiou ako mix RPG a FPS

12. nov 2002 o 17:42 Martin Šoltýs

Xenus bude druhým projektom po Codename: Outbreak z ruskej dielne Deep Shadows. Podľa priebežných informácií to vyzerá tak, že sa máme načo tešiť, keďže sa zdá, že spájanie žánrov RPG a FPS je veľmi zaujímavé. Dôkazom nech nám je Warren Spector a jeho "System Shocky a Deus Exy".

K tejto hre ma pritiahli najmä dva nasledujúce atribúty. Po prvé mi kombinácie RPG s inými hernými žánrami neuveriteľne imponujú a po druhé som si veľmi zamiloval prostredie Latinskej Ameriky, zatiaľ čo v skutočnosti som tam vlastne ani nebol. Keď však vidím v televízii alebo na obrázkoch snímky Mexika, Kuby, Venezuely, Kolumbie, Brazílie alebo Peru, ani nie je pre mňa potrebné byť tam, a prostredie týchto krajín ma mňa silne pôsobí. Moje požiadavky by preto mal teoreticky spĺňať chystaný titul z Ruska - Xenus.

Príbeh nijako neokúzli. Kevinovi Myersovi, hlavnému hrdinovi celej hry, telefonujú z magazínu, pre ktorý pracuje jeho sestra ako investigatívna novinárka. Redakcia sa s ňou nemôže spojiť už desať dní, nevedia o nej nič, iba sú približne schopní určiť, kde sa v Kolumbii nachádza. Kevin ako jej veľký drsný "brácha" samozrejme nabehne na scénu a všetkým ukáže, ako svoju sestru miluje, všetkým dá pocítiť vôňu olova a zachráni ju. Či sa mu to ale podarí, to už bude len na vás. Autori dokonca sľubujú, že navonok všedné prostredie na začiatku dostane časom mýtický nádych. Viac zatiaľ nevieme, ale verme, že mimozemšťania nepriletia.

Hra nebude zasadená do levelov, a ani nebude vo svojej dĺžke inak obmedzená. Jednoducho priletíte na jeden 630 km2 veľký štvorec, ktorý bude predstavovať celé prostredie hry. Žiadne, absolútne žiadne obmedzenia. Môžete behať, strieľať, skákať, močiť, šplhať, trhať kolumbijským jaštericiam chvosty alebo len tak zachraňovať svoju sestru. Keď sme sa autorov v diskusnom fóre pýtali, ku ktorej hre by Xenus najskôr prirovnali, odpoveď znela: "Deus Ex alebo The Elder Scrolls III: Morrowind". Deep Shadows prirovnávajú hru k Deus Ex pre rovnaký mix žánrov a k Morrowindu pre rozľahlé prostredie bez obmedzení, v ktorom sa hra odohráva. Keď sa skĺbia dokopy tak skvelé hry a celé to bude zasadené do blízkej budúcnosti, myslím, že máme dôvod tešiť sa.

Postavy si v hre budú žiť svoje vlastné životy. Všetci obyvatelia budú tvoriť šesť celkov alebo skupín, a to úrady Kolumbie, miestna guerrilla, drogová mafia, banditi, domorodí indiáni a CIA. Postavy sa k vám zo začiatku správajú neutrálne, v priebehu hry môžete sympatizovať s jednou stranou, ale tým si skomplikujete vzťahy s inými stranami. Asi tak ako sme to videli v hrách série Grand Theft Auto. Preto bude potrebné vybalansovať tieto vzťahy tak, aby to neohrozilo váš život. Nezriedka sa možno stretnete aj so stranou, ktorú môžeme považovať za siedmu - zvieratá - krokodíly, potkany atp.

Dlho nebolo známe, čo si pod pojmom RPG prvky v Xenus máme predstaviť. Autori prezradili, že vaša postava bude mať dvadsať odlišných parametrov alebo schopností, ktoré budete počas hry vylepšovať činnosťou, ktoré danú schopnosť vylepšujú (skill-based system), nemusíme teda očakávať veľmi veľa, napriek tomu by nás to malo uspokojiť. Celé to bude aj o peniazoch. Ich nedostatok vám spôsobí veľké problémy. Zbraň nenájdete len tak pohodenú na ulici, všetko si budete musieť kúpiť. Peniaze budete dostávať za dobre vykonanú prácu od strany, ktorej sympatie k vám budú vysoké. Predstavujem si to tak, že pôjde o akési plnenie questov alebo niečo podobné.

Kvôli tomu, že sa hra bude odohrávať na veľkom priestore, bude v hre k dispozícii okolo desať dopravných prostriedkov. Vo všetkých sa budete môcť povoziť, podobne ako v Operation Flashpoint. Na moje počudovanie je z vypustených screenshotov (zrejme sa tu okolo aj nejaké povaľujú) vidieť celkom pekne spracovaný interiér vozidla, resp. jeho palubnú dosku, čo nie je u 3D akcií zvykom. Ak sme už pri tých vozidlách, spomeniem zbrane. Bude ich použiteľných asi dvadsať. AK-47 alebo Desert Eagle a iné kúsky si budete môcť upgradovať (kapacita zásobníka, sila streľby, čas nabíjania) alebo si dokúpiť nejakú optiku či tlmič. To všetko pochopiteľne za peniaze, ktoré nevládnu len svetom, ale i Xenusom.

Dúfam, že súboje nezostanú zabudnuté kvôli extrémnemu vylepšovaniu RPG časti hry. Autori vychvaľujú AI postáv, kde sa len dá. Je mi však ľúto, že telo bude rozdelené len na šesť zásahových častí. Ak neodlišujeme ľavú ruku a nohu od pravej, ostávajú nám len štyri zásahové časti, čo je pre mňa málo. To bolo prípustné v pôvodnom Quakovi, ale v roku 2003 sa postava nemôže po streľbe do rozkroku správať rovnako ako po streľbe do chodidla. Podľa mňa však bude súbojov menej než v ostatných 3D akciách, keďže budete viac vyšetrovať, než bojovať.

Xenus bude bežať na druhej generácií enginu Vital použitého v predchádzajúcom projekte Deep Shadows, Codename: Outbreak. Grafika je často prirovnávaná k chystanému Unreal Episode II. Pravdu povediac ani neviem prečo, zo screenshotov to nevyzerá až tak výborne. Ak nepredpokladám, že autori pri snímaní obrázkov nehrali na nízkych detailoch v rozlíšení 640x480. Celé by ste to mali pri tom rozbehať na 1GHz, GeForce 2 MX a 256 MB RAM tak, aby to bolo hrateľné.

Zvuky prostredia budú veľmi rozmanité, čo sa dá v juhoamerických pralesoch očakávať. Celú kulisu dotvorí hudba, ktorá sa bude niesť výhradne v Latino štýle. Okolo hlavy si predstavme bzučiaci hmyz a zvuková stránka celej hry je hotová.

V prípade hry akou je Xenus, je ťažké určiť, koľko času pri nej pravdepodobne strávite. Autori to odhadujú na 50 až 150 hodín čistého hrania, čo je na 3D akciu dosť. Celé by to mal predĺžiť i editor hry zdarma, ktorý umožní nadšencom tvoriť kopec nových modifikácií. Ak pridáme i multiplayer, ktorý bude pozostávať z toho najhlavnejšieho - kooperatívny mód, deathmatch a CTF, dostaneme hru, pri ktorej strávite čoraz teplejšie jarné dni. Hra totiž vyjde až v prvom kvartáli roku 2003. Dva mesiace pred vydaním sa dočkáme aj demoverzie. Zatiaľ si dajme, na rozdiel od Xenusu, nejakú čistokrvnú 3D akciu.