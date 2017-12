Panzers – RTS od našich južných susedov

Mnohí sa určite pamätajú na humornú 3D stratégiu, v ktorej znepriatelené strany stelesňovali zajace a svine. Hra mala úspech a slušnú predajnosť. A práve tento team vývojárov začal pracovať na ďalšom projekte, okolo ktorého bolo doteraz úplne ticho.

11. nov 2002 o 19:15 Dante

Je tomu práve rok, čo maďarskí vývojári zo Stormregion vydali svoju prvotinu s názvom S.W.I.N.E. Mnohí sa určite pamätajú na humornú 3D stratégiu, v ktorej znepriatelené strany stelesňovali zajace a svine. Hra mala úspech a slušnú predajnosť. I preto tento team vývojárov začal pracovať na ďalšom projekte, okolo ktorého bolo doteraz úplne ticho.

Prvé zmienky, ale i oficiálna tlačová správa, ktorá hovorí o vývoji tejto hry, uzrela svetlo sveta iba v týchto dňoch. Z ich nového projektu sa nevykľulo nič iné, ako ďalšia stratégia, zasadená do prostredia Druhej svetovej vojny.

Pozrime sa teda bližšie na fakty, ktoré nám autori ponúkli. Ako som už načrtla, Panzers je stratégia zasadená do prostredia druhej svetovej vojny, pričom si budete môcť vybrať z troch zúčastnených strán, buď si to zahráte za Nemecko, Sovietsky zväz alebo budete veliť spojeným vojskám Anglicka a USA.

Hlavnou devízou hry by mala byť prepracovaná a do ohromných detailov dovedená grafika, či sa už bude jednať o terén, vozidlá či stavby. Prostredie, v ktorom sa celá hra má odohrávať, sú rôzne. Od mestských aglomerácií, cez lesy až po mrazivé pláne sibírskej tundry.

No nepôjde iba o klasickú real-time stratégiu. Do hry by sa mali dostať i RPG prvky. Vaše jednotky budú zbierať skúsenostné body, za určité odvedené akcie (dobytie určitého bodu, či cieľa vysokej vojenskej a strategickej hodnoty). Čím bude jednotka skúsenejšia, tým bude i odolnejšia. Vývojári chcú ísť v tomto smere až do extrémov (napr. skúsená jednotka iba podľa zvuku bude vedieť posúdiť, aký typ tanku či iného vozidla sa na ňu hrnie a podľa toho sa pripraví, či podá hlásenie). Na výkonnosť vašej jednotky, teda na jej údernú silu, bude mať vplyv i počasie.

Podľa precíznosti splnenia misie získate i určité množstvo špeciálnych bodov, za ktoré si budete môcť nakupovať nové zbrane. V hlavnom stane budete vykonávať opravy či rôzne upgrady. Zaujímavé je asi i to, že ak vám po vyčerpávajúcej bitke ostane nejaká jednotka, po skončení misie ju nestrácate, ale prenášate si ju do ďalšej misie.

Hra je postavená na engine GEPARD, ktorého najväčšou prednosťou sú rôzne efekty pri odlišnom počasí. Samozrejme, nebude opomenutý ani multiplayer, kde si budú môcť proti sebe zahrať dve strany. Celkovo sa hry bude môcť zúčastniť 8 hráčov, alebo skupín riadených počítačom. Celkovo sa tak do boja bude môcť zapojiť niečo cez 100 jednotiek.

Podľa doterajších informácií i obrázkov, by sme mohli počítať s dobrou a po grafickej stránke prepracovanou hrou, ktorá sa na prvý pohľad bude veľmi podobať na spomínanú vojenskú stratégiu S.W.I.N.E. Avšak je aj jasné, že ak sa má predávať, bude musieť ponúknuť niečo naviac.

Hru je možné očakávať koncom roka 2003 no a v lete by sme snáď mohli dostať do rúk i demo. Tak som zvedavá a určite vám prinesiem prvé dojmy z najnovšieho kúsku od Stormregion.