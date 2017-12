Resident Evil - slávny horor na GameCube

Nintendu sa podaril husársky kúsok, keď na svoju konzolu novej generácie GameCube pretiahol sériu Resident Evil z Playstation. Ako sa jej to podarilo, netuším. V každom prípade, ak ste šťastní majitelia "Hernej kocky", nenechajte si ujsť našu recenziu.

Séria Resident Evil sa v hernom svete stala pojmom, ktorý dokáže rozbúšiť srdce každému hráčovi bez rozdielu veku. Pôvodne nenápadná hra Európe s nič nehovoriacim podtitulom survival horor sa rozrástla do grandióznej série vzbudzujúcej posvätnú úctu. Každý diel pritom prichádzal s prepracovanejšou vizuálnou a predovšetkým príbehovou stránkou, väčším množstvom nepriateľov, obludnejšou porciou strachu a démonickejšími bossmi. Niekoľkokrát sa menil aj grafický kabát (čo bolo asi najviac cítiť s príchodom časti s názvom Code: Veronica, používajúcim čisto polygónovú grafiku), a aj herný štýl.

Možno práve preto sme mali možnosť pokorovať nemŕtvych aj v klasických strieľačkách pre svetelnú pištoľ, vytvorených na viacej platforiem. Tieto akčné pokusy síce nedopadli zrovna najlepšie, no s pravou podstatou pôvodnej hry mali našťastie spoločný len názov a námet. Hráčska obec ale netrpezlivo čakala na ďalšie klasické diely, pričom len hocijaká zmienka o nich privádzala davy nadržaných zombie bijcov do stavu eufórie.

Bohužiaľ, nedávno sa pre stotisíce stávajúcich hráčov stala jedna nepredpokladaná udalosť. Nintendo, zbavujúce sa svojho zaškatuľkovania firmy pre najmenších hráčov, získalo exkluzívne práva na niekoľko nadchádzajúcich dielov. Obrovský šok v tábore PlayStation sa nedal opísať a niektorí zradcovia sa rozhodli okamžite zakúpiť GameCube od Nintenda hlavne kvôli tejto hre - reinkarnovanému remaku presláveného Resident Evil, ktorý sa stal už v dnešnej dobe akýmsi symbolom hrôzy a synonymom kvality. Ak si klasický prvý diel dnes pustíte na PS, asi sa nebudete stačiť čudovať, pred čím ste sa to vlastne klaňali. Morálne opotrebovanie grafickej časti je skutočne depresívne a preto neostalo autorom z Capcomu nič iné, než vizuálnu stránku hry úplne prehodnotiť.

Za týmto účelom vznikol nový grafický engine, ktorý nemá v dnešnej dobe nijakú konkurenciu, a to aj po stránke technologickej. Jeho genialita spočíva v absolútnom splynutí s prostredím nielen všetkých postáv, ale aj samotných efektov a rozanimovania okolia. Ak sa pamätáte, s niečím podobným prišiel Fear Effect a Final Fantasy 7 na PS - polygónová postava bola zasadená do zacyklenej animácie, čím vznikal efekt napr. tečúcej vody, blikajúceho svetla a podobne. Tento princíp bol naozaj lahodiaci oku, aj keď obraz pôsobil trocha plochým dojmom a postavy vyzerali príliš umelo. A teraz pozor! Nový Resident Evil vyzerá akoby bol robený podobným princípom, ale všetko je plastické a čiastočne interaktívne. To znamená, že každá miestnosť je akoby plne trojrozmerná, dynamicky osvetľovaná a obsahuje efekty vody, svetla alebo dymu, pričom je všetko skutočne perfektne zosúladené, vyvážené a vám nezostáva nič iné, len valiť oči ako je to možné. Každá ďalšia obrazovka vám pripraví nový šok z tejto vizuálnej hostiny, pričom sa budete rozplývať od tej prvej až po tú poslednú. Veľmi pôsobivé efekty dodávajú hre super-realistický výraz, o čo sa stará samotný procesor GameCube. Preto si môžete byť istí, že každá z lámp v miestnosti ožaruje všetky predmety tak ako má, pričom tie vrhajú tiene vyrátané presne podľa dodaného vzorca.

Monumentálne sa cítite hlavne vo vonkajších priestoroch osvetlených matnou žiarou mesiaca padajúcou na pokrivené konáre storočných stromov, vrhajúcich desivé tiene na okolo tečúci zahmlený potôčik. Jedným slovom geniálne. Rovnaký engine bude použitý aj v nasledujúcich dieloch. Resident Evil 0 by mal byť v Japonsku už distribuovaný a Resident Evil 4 je v poslednej fáze vývoja. Ak sa náhodou zatúlate na stránky Capcomu, určite si nenechajte utiecť bližšie zoznámenie s týmito pripravovanými lahôdkami (alebo navštívte v najbližšej dobe hry.sme.sk - by chrupi).

Poďme ale ďalej. Aká by to bola doba, keby naša recenzovaná hra obsahovala len pôvodný scenár, v dnešnej dobe rovnako morálne zastaralý a hlavne sto razy obohratý. Hráči sú mlsní, nároční a majú radi nové veci. Preto sú do hry zakomponované úplne nové lokality, autori dodali vylepšené pasce, adrenalínové momenty presunuli do iných lokalít a všetky hádanky ponúkajú iné úlohy a samozrejme aj riešenia. To spravilo z RE atraktívnu záležitosť aj pre hráčov, ktorí pôvodnú hru prešli a určite budú pri jej pokorovaní príjemne prekvapení. Aj mne sa dosť často stávalo, že som grgal spokojnosťou nad novými prekvapivými obrazmi a nad bezchybným technickým spracovaním tých starých.

V hre sa opäť stretneme s našimi dobre známymi postavami - Chrisom Redfieldom a Jill Valentine, za ktorých vlastne hráme. A to v troch možných obtiažnostiach. Ovládanie ostalo zachované, pribudla len otočka o 180° a obranné prostriedky. S tými si užijeme kopu srandy. Jedná sa hlavne o dýky a granáty, využiteľné v krajných prípadoch osobného kontaktu s nepriateľom. Vtedy ich použijeme automaticky (samozrejme ak máme takúto možnosť navolenú v menu) na svoju obranu. Nôž zabodneme do oka krívajúcej mŕtvoly, pričom tá nás okamžite pustí a venuje sa svojmu zraneniu. Vtedy máme možnosť ju doraziť. Oveľa pôsobivejší je ale granát, vsunutý v poslednej chvíli takémuto tvorovi do dutiny ústnej. Chudák zombie je potom plne sústredený na prežúvanie a ani si nevšimne, že už nám stačí iba vytiahnuť poistku alebo vystreliť posledný náboj. Koncový efekt tu nechcem dopodrobna rozpisovať, ale finálny súboj vo filme Čeľuste si iste všetci dobre pamätáte.

O čo sú naše hlavné postavy konzervatívnejšie, o to dosiahli zmien nepriatelia. Už tu nenájdeme len lemravé postavy bez kúska energie, šuchtajúce sa v pomalom rytme valčíka. Niektorí jedinci sú agresívni, nebezpečne rýchli a majú dokonalo naostrené pazúry. To je potom radosť bojovať, ak máte protivníka na úrovni. A nejedná sa len o hlavných bossov. Veľmi agresívny dokáže byť aj obyčajný zombík, ktorého ste už raz dostali a po ukončení nejakej fáze hry ho objavíte znova, no teraz už v životnej forme a rýchlymi reakciami.

Ak si chcete hru náležito vychutnať, potom doporučujem vytvoriť pravé a nefalšované drvičské prostredie. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je tma, veľký televízor, RGB kábel, ticho a kvalitná hudobná zostava. Len tak si naplno vychutnáte dve MiniDVD-čka nasýtené superlatívmi od začiatku až do konca.

Z technických informácii tu mám len zopár postrehov. Keďže môžeme hrať za dve postavy, mohol by vzniknúť dojem, že autori použili princíp druhého dielu, v ktorom každé médium obsahovalo jeden charakter. Nie je tomu tak a na prvom DVD je skoro celá hra, pričom druhé médium už zíva prázdnotou. A tu vzniká priestor na menšiu kritiku. Ak očakávate pokračovanie na disku 2 v rovnakej časovej dĺžke, potom vás musím sklamať. Aj keď obsahuje pomerne dosť lokalít mimo hlavnej rezidencie, celková hracia doba padla približne na jednu pätinu. Je to škoda, pretože mňa osobne obsah tohto DVD sklamal hlavne po stránke časovej. Je to vlastne len taký rýchly záver, nepôsobiaci príliš dôveryhodne.

Záverečný verdikt - 4 a 1/2 hviezdičky z 5

Čo ale narobíme? Pôvodný scenár bol vyčerpaný a sme asi naozaj príliš nároční. V každom prípade je nový Resident Evil dôstojným úvodom pre nadchádzajúce nové pokračovania, ktoré sa dostanú do našich obchodov pravdepodobne až na budúci rok. Vďaka širokej ponuke obtiažností a bonusových prídavkov, sa do tejto hry určite vyplatí vraziť nejaké peniaze, aj keď cena za ňu je viacej než astronomická. To je ale daň za vysokú zábavu a záleží len na vás, ako si užijete svoje ťažko zarobené peniaze.