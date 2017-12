Slovanet využíva technológiu nízkonákladového prenosu hlasu cez dátové siete

11. nov 2002 o 17:54 © TASR 2002, red

Bratislava 11. novembra (TASR) - Slovanet, a. s., Bratislava využíva technológiu nízkonákladového prenosu hlasu cez dátové siete, ktorá predstavuje alternatívnu hlasovú službu.

Úspora nákladov sa dosahuje vďaka prenosu hovoreného slova prostredníctvom dátových sietí. Najvýznamnejším rozdielom oproti "klasickému" telefonovaniu je výrazne nižšia cena. Ďalšími výhodami sú sekundová tarifikácia od prvej sekundy hovoru a pri pevnom pripojení žiadne ďalšie poplatky za telefonovanie zo strany ST.

Výsledkom zníženia nákladov je zlacnenie minúty hovoru do Českej republiky na 5,80 Sk, do Prahy na 5 Sk. Minúta hovoru do Nemecka a Rakúska stojí 5,50 Sk, do Maďarska 5,90 Sk. Pre USA platia ceny za minútu 6,30 Sk a pre Austráliu 7,70 Sk. Všetky ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Informoval o tom obchodný riaditeľ spoločnosti Slovanet Juraj Kováčik.