Grafický čip vtesnali do špendlíkovej hlavičky

Nová technológia môže byť predzvesťou drobnej revolúcie vo svete mobilných zariadení.

3. jún 2014 o 13:18 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Nie sú to čipy, ktoré by dokázali dolovať bitcoiny, majú však dostatok výkonu na to, aby dokázali spracovať grafické dáta, ktoré sa majú zobraziť na úspornom displeji.

Svoju úlohu zvládnu aj napriek tomu, že je ich spotreba nepatrná a ich kremíkový mozog je veľký ako špendlíková hlavička.

Firma Vivante uviedla na trh štvoricu grafických čipov, o ktorých si myslí že by mohli odštartovať novú éru elektronických zariadení, ktoré budú opäť bližšie k nášmu telu.

Po vzore okuliarov Google Glass firma očakáva, že elektronika ktorá zišla zo stolov do našich vreciek sa bude naďalej približovať a zmenšovať.

Najmenší z čipov GCNano Lite má plochu 0,3 mm2 a s 200 MHz pracovnou frekvenciou dokáže spracovať bitmapové aj vektorové dáta pre zobrazenie vo VGA/WVGA rozlíšení pri 60 snímkach za sekundu. So spotrebou iba 0,3 mW. Najvýkonnejší z čipov si vystačí s priestorom 1,6 mm2 a dokáže pracovať s grafikou v rozlíšení HD Ready.

Napísala firma vo svojej tlačovej správe.