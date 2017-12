Age of Mythology - trainer

5. nov 2002 o 19:37 Juraj Chrappa

Trainer pre stratégiu Age of Mythology. Stlačte enter a zadajte nasledovné príkazy (upozornenie: príkazy sú citlivé na malé a veľké písmena)

RED TIDE - ?

GOATUNHEIM - dostane koziu božskú silu

WUV WOO - lietajúci fialový hroch

I WANT TEH MONKEYS!!!1! - dostane veľa opíc

L33T SUPA H4X0R - ?

MR. MONDAY - ?

CONSIDER THE INTERNET - spomalí jednotky

LETS GO! NOW! - ?

ISIS HEAR MY PLEA - získa malú armádu

TINES OF POWER - získa forkboya

O CANADA - získa medveďa Lazera

FEAR THE FORAGE - ?

BAWK BAWK BOOM - ?

SET ASCENDANT - ukáže všetky zvieratá na mape

WRATH OF THE GODS - získa nové božské sily

PANDORAS BOX - získa nové božské sily

DIVINE INTERVENTION - zapne používanie božských síl

CHANNEL SURFING - ?

THRILL OF VICTORY - vyhrá scenário

IN DARKEST NIGHT - noc

UNCERTAINTY AND DOUBT - schová mapu

LAY OF THE LAND - ukáže mapu

ENGINEERED GRAIN - ?

MOUNT OLYMPUS - Max Favor

ATM OF EREBUS - +1000 zlata

TROJAN HORSE FOR SALE - +1000 dreva

JUNK FOOD NIGHT - +1000 jedla



