Hitman 2: The Silent Assasin - poctivý zabiják 47

Nekonečne chladní hrdinovia vystupujúci z tieňa spoločnosti. Svišťanie guliek sporadicky prerušované suchými hláškami. Estetizované násilie. To sú tri azda najvýraznejšie črty čoraz populárnejšieho žánru hier, v ktorom slová ako česť, odplata, alebo rodin

a dostávajú celkom nový rozmer. Žánru, kde sa hráč stáva neohrozeným desperádom s temnou minulosťou, spoločenskou hrozbou riadiacou sa len tými zákonmi, ktoré si sama určí...

Po vynikajúcom Grand Theft Aute 3 a poctivej, i keď azda trochu preceňovanej Mafii, uzrel svetlo sveta nový prírastok tejto rodiny - Hitman 2: Silent Assassin. Druhému dielu kontroverzného simulátora nájomneho vraha sa podarilo to, čo máloktorej hre: šokujúcou reklamou na Toscaniho spôsob vyvolal penu na ústach mravokárcov ešte pred svojím vydaním. Dánski vývojári z IO Interactive však dokázali, že vedia nie len zviditeľňovať svoju prácu ale i vytvoriť hru, ktorá si zvýšenú pozornosť jednoznačne zaslúži.

47 je kódové meno, ktorým sa necháva hrdina hry oslovovať od svojich spolupracovníkov. Kódové meno značiace poradie, v akom prišiel na svet. Táto holohlavá inkarnácia smrti s čiarovým kódom na temene je totiž výsledkom genetického experimentu, ktorý mal vytvoriť perfektného vojaka so zvieracími reflexami a ostrou inteligenciou. Experiment sa však celkom nevydaril - 47 má totiž dušu. Tej sa prieči byť využívaná ako vraždiaci robot - preto po vypátraní svojho pôvodu 47 odstráni svojich “rodičov“ ako i šialených klonovaných súrodencov a utečie pred svojou minulosťou do pokojného tichého kláštora v Taliansku. Tu stretáva hádam prvého priateľa vo svojom živote, ktorý sa mu stáva mentorom. Je ním otec Vittorio, dobrácky kňaz pomáhajúci mu zmieriť sa s tým, čo bolo. Keď však otca Vittoria jedného dňa niekto unesie, aby si mohol vynútiť návrat čísla 47 do služby, rozpúta sa nemilosrdná výprava za spravodlivosťou.

Cesta pomsty vedie po krátkej tréningovej úrovni cez 20 rôznorodých misií kde sa hráčove cesty skrížia s ruskou i talianskou mafiou, japonskou Yakuzou, arabskými fanatikmi, malajzijskými policajtami alebo napríklad indickými či nemeckými bodyguardami. 47 je majstrom v odstraňovaní nepriateľa z cesty, využívaní prevlekov a improvizácii pri hľadaní smrtiacej zbrane. Pri svojej púti okrem desiatok zbraní (zahŕňajúcimi AK-47, Dragunov SVD, Berettu s tlmičom či brokovnicu) môže využiť i menej štandartnú výbavu - golfovú palicu alebo hoci aj sekeru. Najväčšia zábava však spočíva práve v snahe nebyť videný a práve preto sa pravému profesionálovi najviac zíde pravdepodobne nádobka s uspávacou chemikáliou a klavírna struna. Podobné veci však ponúkal aj prvý diel, pozrime sa teda hre na zúbok podrobnejšie a povedzme si niečo viac o jej jednotlivých aspektoch:

Grafika - 4 a 1/2 hviezdičky z 5

Hitman 2: Silent Assassin využíva podstatne vylepšenú verziu pôvodného Glacier Enginu použitého v prvom dieli. Popri neuveriteľne prepracovanej fyzike, technológii tzv. mäkkého tieňovania postáv a dynamickému osvetleniu sa autorom sa nedá uprieť priam maniacka pozornosť k detailom, ktoré robia herné prostredie prirodzené. Architektúra úrovní je premyslená a pestrá, postavám nechýbajú charakteristické národné črty oblečenia a za pomyselnú čerešničku na torte sa dá považovať napríklad taký detail, ako je realisticky trasúce sa tučné brucho pri manipulácii jednej z obetí v Kuala Lumpurských úrovniach. Úvodná animácia ako i animácie medzi levelmi sú vytvorené priamo v hernom engine a premyslené osvetlenie a kamera z nich robí priam filmovú záležitosť. Za jedinú škvrnku na čistom lesklom vizuálnom štíte hry sa dajú považovať azda len ručne kreslené tváre postáv, ktoré vyzerajú trochu komiksovo a menšie textúry. To je však pravdepodobne daň za rýchle nahrávanie úrovní a rýchly chod hry i na slabších počítačoch.

Interface - 4 hviezdičky z 5

Niektorý z renomovaných časopisov vytkol v minulosti prvému dielu komplikované ovládanie a toto tvrdenie nadšene prevzala časť žurnalistickej obce, aby sa ich názory náhodou nelíšili od verdiktov známejšej konkurencie. Paradoxne, i keď sa ovládanie hry od prvého Hitmana prakticky nezmenilo, prvé ohlasy na Hitmana 2 spievajú ódy na jeho zlepšenie ;-). Jedinou výraznejšou zmenou je pritom možnosť prepnutia sa do prvej osoby. Ovládanie a herný interfejs má síce trochu viac kláves ako bežná 3D strieľačka, avšak všetky ovládacie znaky sú premyslene navrhnuté so zreteľom na efektívnosť a pohodlnosť. Bezproblémové zžitie s hrou po krátkej tréningovej misii je teda zaručené.

Hrateľnosť - 4 a 1/2 hviezdičky z 5

Hernému konceptu tohto originálneho dielka prakticky niet čo vytknúť. Atmosféra hry napätím priam elektrizuje a každý podarený krok premysleného plánu napĺňa hráča radosťou z úspešného napredovania. Oproti prvému dielu sa hra dočkala naviac vynikajúceho vylepšenia, ktoré výrazne motivuje hráča hrať misiu znova a znova. Sú ním štatistiky správania sa pri plnení misie. Hráčova schopnosť zostať skrytý, nevzbudiť poplach a nebyť zbytočne agresívny k iným ľuďom ako k cieľu misie je po misii ohodnotená prívlastkom. Pri štýle hrania á la Rambo alebo Max Payne sa netreba čudovať, ak vás hra označí za masového vraha, psychopata alebo mäsiara. To pravé potešenie z hry je však niekde inde. Nie je nič krajšie, ako získať hodnosť “Silent Assassin“, kde jedinými povolenými zbraňami je chloroform na uspanie nepriateľských poskokov a klavírová struna na tiché a čisté odstránenie cieľa misie.

Zvukové efekty: 10 / 10

Zvuková stránka hry rozhodne nehrá druhé husle a patrí k tomu najlepšiemu, čo sa dá momentálne v hrách počuť. Autori vyvinuli obrovskú snahu a obdarovali všetky postavy v hre skutočným jazykom svojej krajiny. Hráč sa tak stretne napríklad s taliančinou, ruštinou, nemčinou, ale napríklad i jazykmi používanými v Arabských Emirátoch, Malajzii a Indii. Samotné herné prostredie znie maximálne prirodzene, počínajúc snehom pod nohami postáv a zbraňami z rozsiahleho smrtiaceho inventára končiac. Hra podporuje environmentálne efekty takže zvuky sa znejú inak na širokých pláňach a inak v úzkej chodbe. Význam zvuku v hre je badateľný i priamo na hrateľnosti. Vŕzganie drevenej podlahy alebo iná hlučná akcia veľmi rýchlo prezradí nepriateľom, že niečo nie je v poriadku. Hitman 2 skrátka dokazuje, že investícia do zvukovej karty sa oplatí. To si uvedomuje i spoločnosť Creative Labs, ktorá si zvolila Hitmana 2 spolu so Soldier of Fortune 2 ako reprezentanta schopností EAX AdvancedHD a prikladá ich grátis k svojej najnovšej zvukovej karte SoundBlaster Audigy 2.

Hudba: 8 / 10

Štedrejší rozpočet, ktorý sa druhému dielu Hitmana ušiel, sa odrazil i na jeho hudobnej stránke. Už v hlavnom menu hráča privíta pompézny spev šesťdesiatčlenného chóru sprevádzaného Budapeštianskym symfonickým orchestrom. Nevtieravé kompozície sa linú z reproduktorov aj počas misií. I keď počet skladieb nie je závratný, rozhodne neomrzia. Túžba po autentickejšom pocite a lepšom prehľade o nepriateľských pozíciách však občas hráča nabáda, aby hudbu stíšil.

Inteligencia a náročnosť: 9 / 10

Správanie postáv má síce kozmetické chybičky krásy, ako napríklad občasná nepredvídateľnosť kritérií nepriateľa pre vyvolanie poplachu, avšak napriek nim sa dá umelá inteligencia v hre smelo označiť za súčasnú špičku. Nepriatelia neignorujú telá svojich spolubojovníkov, ale volajú na poplach už pri najmenšom náznaku, že niečo nie je v poriadku. Ani použitie prevleku v snahe podobať sa im nezaručuje úspech. Stačí si získať ich pozornosť neštandartným správaním hoci len na niekoľko sekúnd a pretvárka je zbytočná. Podobne reagujú i civilisti - pri pohľade na vytasenú zbraň majú tendenciu panikáriť a s krikom sa snažia nájsť a vzburcovať poriadkové sily. Náročnosť hry je teda v určitých momentoch skutočne vysoká, avšak autori oproti prvému dielu pridali možnosť ukladania hry. Počet povolených uložení na level závisí od zvolenej náročnosti na začiatku. Praví “hitmani“ s túžbou po adrenalíne si však nepochybne zvolia obtiažnosť Professional a vychutnajú si levely na jeden záťah.

Záverečný verdikt: 9 / 10

Výborne navrhnuté úrovne, extrémne napätie, zvládnutá technická a zvuková stránka, motivácia na opakovanie misií a najmä zábava, zábava, zábava - to sú hlavné vlastnosti, vďaka ktorým je u mňa hra Hitman 2: Silent Assassin napriek absencii multiplayeru jedným z najhorúcejších kandidátov na hru roku.