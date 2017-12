Onimusha 2 - šikmooká akčná gamesa na PS2

Pred viac než pol rokom vyšlo druhé pokračovanie Onimushy v krajine vychádzajúceho slnka. Dnes vychádza táto šikmooká gamesa, nárokujúca si titul akčnej bomby roka v Európe. Teda aj u nás. Nie je to skvelé?

8. nov 2002 o 15:35 Milo Gracík

Pred viac než pol rokom vyšlo druhé pokračovanie Onimushy v krajine vychádzajúceho slnka. Dnes vychádza táto šikmooká gamesa, nárokujúca si titul akčnej bomby roka v Európe. Teda aj u nás. Nie je to skvelé?

Onimusha: Warlords, dnes už legendárna akčná rubačka s adventúrnymi prvkami a hororovým nádychom od fy Capcom kráčala takmer presne v stopách slávnej série Resident Evil. Až na minimum vylepšení a veľmi krátku životnosť to bol veľmi solídny a hrateľný titul, ktorý si dnes môžete zadovážiť v platinovej edícii za polovičnú cenu. Pre milovníka survival horroru jednoducho povinnosť. Ako bonbónik k úspešnému dokončeniu vám tvorcovia ponúkli kratučkú ukážku z pripravovaného pokračovania. Čo bolo pred vyše rokom iba zbierka scriptov a zdrojových kódov s grafikou pôvodnej Onimushy sa usilovnou prácou členov vývojárskeho štúdia Capcomu pretavilo do konečnej podoby skvele vyzerajúceho sequelu nazvaného Onimusha: Samurai’s Destiny.

Epická sága vás opäť zavedie do prostredia feudálneho Japonska 16. storočia. Krajina, plná prečudesných tvorov a nespútanej mágie, je inšpirovaná japonským folklórom, legendami a povesťami (prakticky to je japonská fantasy - silne odporúčam pozrieť si tematicky spriaznený a veľmi kvalitný anime film Ninja Scroll). Onimusha 2 voľne nadväzuje na príbeh svojho predchodcu, nestretnete sa tu už so sympatickým samurajom Samanosukom a jeho krásnou parťáčkou, nindžom Kaede. Obidva diely však spojuje postava hlavného záporáka, ktorým je zmŕtvychvstalý tyran Nobunaga, v súčasnosti zamestnaný na plný úväzok ako kráľ démonov. Ten sa už na konci jednotky, s vrelou pomocou Samanosukeho, porúčal späť do pekelných hlbín, čo ho však nezastavilo pred ďalším comebackom. Po trinástich rokoch od svojho "zničenia" sa Nobunago opäť vracia a pokračuje v šírení temnoty po zemskom povrchu. Tentoraz mu čelí ďalší z radu hrdinných samurajov, šermiar Jubei Yagyu, ktorého si na seba poštval sám Nobunaga, keď mu cestou za vyššími métami zničil domovskú osadu (iste to bolo iba z čírej nudy).

Herná schéma sa veľmi nezmenila, pomocou katany a požierača duší (Power Gauntlet) sa prebíjate cez statické okná plné zombiov, démonov a všakovakých stvorení pekelných vo famóznej renderovanej grafike v sprievode monumentálnej filmovej hudby. K tomuto stabilnému a kvalitnému základu však pribudlo množstvo originálnych vylepšení. Budete ohúrení dvojnásobným množstvom dych berúcich interaktívnych FMV sekvencií, geniálne zostrihaných a spracovaných CG animácií, ktoré skvele vtiahnú do príbehu a po celý čas udržujú atmosféru očakávania, napätia a strachu. Prostredie je pestrejšie, omnoho variabilnejšie (rušné mesto, opustená baňa, jaskyňa a pod.). Systém boja je prepracovaný a vylepšený, pribudlo množstvo komb (rýchly sled pohybov s extrémnymi ničiacimi účinkami). Pri likvidácií nemŕtvych hôrd nie ste odkázaní iba na chladné čepeľové zbrane (meč, oštep), ale môžete použiť aj luk, či dokonca pušku! A to nie je zďaleka všetko, nový systém interakcie a spolupráce s NPC (t.j. ako sa chováš ty k nemu, chová sa on k tebe) umožňuje spoluprácu s týmito postavami pri boji a plnení questov. Znie to príťažlivo, však? Čaká vás strhujúci, atmosferický a brutálny zážitok. A to som sa ešte nezmienil o Onimushovi. Máte sa rozhodne na čo tešiť.

Mimochodom, viete čo to je Onimusha? Že nie? A chcete vedieť? Jednoduchá rada. Zahrajte si ktorýkoľvek diel Onimushy alebo si počkajte na pripravovanú recenziu.