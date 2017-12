Harry Potter and the Chamber of Secrets - Harryho druhé interaktívne dobrodružstvo

Skoro presne pred rokom sme mali možnosť zahrať si prvý pokus o prevedenie príbehov Harryho Pottera do hernej podoby. A bol to pokus nadmieru vydarený, predovšetkým jeho PSX verzia. Autorom sú opäť osvedčení Argonaut Games pod patronátom Electronic Arts.

8. nov 2002 o 15:38 Milo Gracík

Písmo: A - | A + 0 Premiéra filmového spracovania druhého dielu magickej knihy pre deti aj dospelých sa k nám blíži závratnou rýchlosťou hráča metlobalu. A s ňou prichádza ďalšia gigantická marketingová kampaň masírujúca rodičovské peňaženky neuveriteľným spôsobom. Okrem tisícky "prepotrebností" s motívom Harryho Pottera prináša aj nové Harryho dobrodružstvá vo forme počítačovej hry. Skoro presne pred rokom sme mali možnosť zahrať si prvý pokus o prevedenie príbehov Harryho Pottera do hernej podoby. A bol to pokus nadmieru vydarený, predovšetkým jeho PSX verzia. Autorom sú opäť osvedčení Argonaut Games (Aladdin, The Emperor's New Groove) pod patronátom Electronic Arts. Základ hry tvorí typická akčná adventúra v 3D prostredí, plná rôznorakých prekážok, hádaniek a príšeriek, pri zdolávaní ktorých musí Harry ukázať svoje fyzické a psychické zručnosti. Nebudú chýbať ani obľúbené minihry. Samozrejmosťou je aj nová sezóna metlobalu, ktorú, ak si dáte záležať, môžete vyhrať. Príbeh sa tesne drží dejovej línie knihy, takže máte možnosť stretnúť niekoľko desiatok známych postáv a navštíviť všetky lokácie známe z knihy. Neminie vás množstvo nápaditých a vizuálne príťažlivo spracovaných kúziel, magických nápojov, vzácnych čarodejných artefaktov (obľúbená lietajúca metla). Systém kúziel bude vylepšený a budete sa môcť učiť náročnejšie zaklínadlá (keďže je Harry už vo vyššom ročníku). Čarovať bude pomocou ovládača (myši), podobne ako v Drakan: Ancient Gates na PS2, či Black & White na PC. Vizuálne vyzerá hra naozaj pekne, grafika sa od prvého dielu skutočne zlepšila. Už prvé spracovanie dobrodružstiev Harryho Pottera nebola rozhodne zlá vec a druhé pokračovanie vyzerá ešte lepšie. Nielen priaznivci sympaťáka Harryho a uličníkov z "Rokforts Highs" sa majú na čo tešiť. Harry Potter a Tajomná Komnata vychádza už v polovici tohto mesiaca vo všetkých najrozšírenejších herných formátoch súčasnosti (PC/PS2/PSX/XBOX/GameCube). Ani majitelia GameBoy-a (Color aj Advance) nebudú ukrátený o nový príbeh Harryho Pottera, aj keď v odlišnej forme. Spracovanie bude rovnaké ako v ostatnej časti na GameBoy, t.j. dvojrozmerné akčné RPG.