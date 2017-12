EÚ od roku 2009 zakáže testovanie kozmetiky na zvieratách

Brusel 7. novembra (TASR) - Členské štáty EÚ dosiahli dnes dohodu s Európskym parlamentom (EP), podľa ktorej sporná smernica zakazujúca testovanie kozmetiky na zvieratách vstúpi do platnosti až v roku 2009, hoci pôvodne sa tak malo stať už v roku 2005.

Množstvo kozmetických výrobkov od krémov cez parfumy a rúže testujú výrobcovia na zvieratách, aby zistili ich prípadné vedľajšie účinky, napríklad vyvolávanie alergických reakcií.

"Zákaz testovania na zvieratách vstúpi do platnosti v roku 2009 a ukončí tak využívanie zvierat na tieto účely bez ohrozenia bezpečnosti spotrebiteľov," uviedlo dnes vo vyhlásení dánske predsedníctvo EÚ. Do tohto obdobia by sa totiž podľa neho malo podariť vyvinúť alternatívne spôsoby testovania kozmetiky.

Parlament a členské štáty sa dlho nemohli dohodnúť, kedy vstúpi smernica do platnosti. EP už vlani schválil, aby sa tak stalo od roku 2005, krajiny EÚ to však nepodporili. Konečný kompromis po viac ako 12-hodinovom rokovaní nakoniec hovorí o roku 2009.

Smernica má tiež zakázať dovoz do EÚ a marketing kozmetických výrobkov testovaných na zvieratách. Niektorí experti sa však obávajú, že novú legislatívu by mohli na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) napadnúť obchodní partneri EÚ ako zavádzanie prekážok trhu.

