Prezradili návod, ako vyhrať v hre kameň – papier – nožnice

Mysleli ste si, že sa v hre rozhodujete náhodne? Mýlite sa.

5. máj 2014 o 17:01 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Je to dobré riešenie drobných sporov, alebo sme si to aspoň v detstve mysleli. Hra kameň – papier – nožnice by vám mala priniesť tretinovú šancu, že v nej nad súperom vyhráte. Teda, ak by ste si náhodne zvolili jednotlivé kamene, papiere či nožnice.

Nový výskum na stovkách dobrovoľníkov však naznačuje, že ľudia takýmto náhodným spôsobom nepostupujú. A to znamená návod, ako v tejto hre víťaziť: stačí vedieť, aký ďalší krok zvolí protivník.

Podvedomá voľba?

Výskumníci z univerzity v čínskom Če-ťiangu oslovili viac ako tristo dobrovoľníkov a za výhru im platili drobné sumy.

To malo študentov motivovať, aby chceli vyhrávať. Zároveň vedci skúmali, aké stratégie volili jednotliví hráči.

Klasická teória hier podľa BBC predpovedala, že najvýhodnejšie voľby hráčov budú čisto náhodné – jednoducho preto, aby protivník nevedel predvídať ďalšie kroky. Vo výsledku sa tak malo ukázať, že hráči budú vyhrávať asi tak tretinu „strihaní“.

To sa potvrdilo, keď sa však tím Č'-ťien Wanga lepšie pozrel na dáta, zistil, že samotné rozhodnutia náhodné nie sú.

Ak hráč vyhral, mal tendenciu voliť rovnaký symbol. A ak prehral, zvyčajne ho zmenil - a to nie náhodne, ale presne v postupnosti kameň, papier a nožnice.

Ak by ste na túto podmienenú reakciu pri hraní mysleli, máte jednoduchý návod, ako vyhrávať.

Skúmať mozog

„Či je takáto reakcia základným rozhodovacím mechanizmom ľudského mozgu, alebo iba dôsledkom oveľa hlbších mechanizmov, to je vzrušujúca otázka na ďalší výskum,“ dodávajú autori vo svojej dosiaľ nepublikovanej štúdii.

Samotný výskum pritom nehovorí iba o vyhrávaní v nejakej detskej hre. Jeho výsledky by sa dali využiť aj v iných oblastiach ľudskej činnosti - napríklad pri obchodovaní na burze. Mohol by zároveň ukázať niektoré základné spôsoby, akými postupuje náš mozog. Bez toho, aby sme o tom vôbec tušili.

arXiv:1404.5199