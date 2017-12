Ako v iných prehliadačoch?

OTVÁRANIE STRÁNOK - Netscape 6 a Mozilla umožňujú otvorenie nových stránok nielen do nového okna, ale aj do takzvanej záložky. Vtedy sa neotvorí celé nové okno, ale dá sa prepínať v rámci neho (ako jednotlivé hárky v Exceli). Stačí namiesto Ctrl-N použiť

6. nov 2002 o 22:30

Mozilla.

Ctrl-T alebo v menu pre link Open Link in New Tab. Opera 6 umožňuje nastaviť, či má používať záložky, alebo nové okná.

Väčšina prehliadačov (na rozdiel od IE) pri kliknutí na hypertextový odkaz pri stlačenom klávese Shift ponúkne uloženie súboru, na ktorý link ukazuje. Pre otvorenie odkazu do nového okna treba držať Ctrl. Opera, Netscape aj Mozilla navyše ponúkajú veľmi šikovnú možnosť pri kliknutí držať Shift aj Ctrl - v tom prípade sa otvorí stránka do nového okna do pozadia, čiže v popredí ostane práve aktívne okno.

HISTÓRIA - V Netscape a Mozille ju nájdete v menu Go/History, v Opere je to Window/Special/Global history, v Konquerore 3 je jednou z položiek navigačného panelu. Opera používa namiesto Ctrl-H na jej spustenie klávesovú skratku Ctrl-Alt-H.

VYHĽADÁVANIE - V Netscape a Mozille sa namiesto F3 na nájdenie ďalších výskytov používa Ctrl-G. (pv)