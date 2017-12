Ako efektívne pracovať s internetovým prehliadačom

V dnešnej dobe už len málo počítačov nemá nainštalovaný internetový prehliadač (browser) a väčšina používateľov s ním denne pracuje - prezerajú si internetové stránky alebo aspoň firemný intranet. Základné použitie prehliadača je veľmi jednoduché, oplatí

6. nov 2002 o 22:30 PETER VALACH, pvalach@smeonline.sk

sa však poznať aj niekoľko jeho pokročilejších funkcií, vďaka ktorým môžete pri surfovanní ušetriť veľa času. Popis konkrétnych funkcií budeme uvádzať pre Internet Explorer (IE) 5 a 6, väčšina z nich však funguje podobne aj v ostatných prehliadačoch (odlišnosti nájdete v článku Ako v iných prehliadačoch).

Je možné otvoriť viac stránok naraz?

Samozrejme, a prakticky vždy sa to oplatí využívať. Najmä ak si pripojenie k internetu platíte sami alebo ste časovo obmedzení, je veľmi výhodné si do nových okien otvoriť všetky stránky, ktoré vás zaujímajú (napríklad články z nejakého on-line časopisu) a tie si potom môžete pokojne (a bez platenia) prečítať off-line (pozri Čo znamená „on-line“…). Ani na rýchlej a neobmedzenej linke to nie je úplne zbytočné - načítavanie stránky totiž neraz trvá dlhšie a medzitým si môžete v ďalšom okne prezerať nejakú inú.

Univerzálne fungujúca klávesová skratka pre otvorenie nového okna je Ctrl-N, ktorá otvorí buď prázdne nové okno, okno s vašou domovskou stránkou, alebo s kópiou práve prezeranej stránky. Ak chcete otvoriť v novom okne stránku, na ktorú smeruje nejaký link, stačí naň kliknúť pravým tlačidlom myši a z menu vybrať Otvoriť v novom okne (Open in new window). To isté dosiahnete aj kliknutím na hypertextový odkaz prostredným tlačidlom myši. Treťou možnosťou je kliknúť na odkaz pri stlačenom klávese Shift.

Ako sa vrátiť na predošlú stránku?

Pri dobre navrhnutých by takéto niečo nemalo byť potrebné, ale, žiaľ, takých je ešte málo. Na presun na predošlé stránky prezerané v danom okne (a prípadne späť „dopredu“) slúžia ikony so šípkami, väčšinou umiestnené v ľavom hornom rohu prehliadača v nástrojovej lište.

Niektoré stránky však obsahujú kód, ktorý tieto šípky zablokuje. Po zavretí a znovuotvorení okna prehliadača sa cez ne už tiež nikam nedostanete. Aj vtedy sa však väčšinou dá použiť takzvaná história, ktorá obsahuje všetky navštívené stránky: možno ju zobraziť tlačidlom História (History) alebo použitím klávesovej skratky Ctrl-H.

Ako nájsť na stránke text?

Neraz sa stane, že na rozsiahlej stránke hľadáte nejaký konkrétny text. Našťastie máte k dispozícii podobnú funkciu ako v textovom procesore - vyhľadávanie. Spustíte ju cez menu Úpravy/Nájsť (Edit/Find) alebo klávesovou skratkou Ctrl-F. Ďalšie výskyty nájdete postupným stláčaním F3.

