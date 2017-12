Need for Speed: Hot Pursuit 2 - iba zábavné autíčka

Herná séria Need for Speed nie je na hernom trhu žiadnym zelenáčom. S dnešnou novinkou už šesťdielna sága cestných automobilových pretekov pamätá dávno zabudnutú hernú konzolu 3DO, na ktorej vznikla, aj éru nadupaných „štyriosemšestiek“. Na hráčov však ..

8. nov 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Ilustračné foto

Herná séria Need for Speed nie je na hernom trhu žiadnym zelenáčom. S dnešnou novinkou už šesťdielna sága cestných automobilových pretekov pamätá dávno zabudnutú hernú konzolu 3DO, na ktorej vznikla, aj éru nadupaných „štyriosemšestiek“. Na hráčov však svojou jedinečnosťou zapôsobili len nepárne pokračovania. Tie párne, vrátane Hot Pursuit 2, nie sú vôbec originálne, čo však neznamená, že by nepobavili.

Niekomu názov hry napovie, že hernou koncepciou vychádza nový NFS z tretieho dielu s podtitulom Hot Pursuit. Ten okrem veľkého vizuálneho posunu vpred vďaka plnému využitiu 3D akcelerátorov dal hráčovi možnosť presadnúť spoza volantu „obyčajného“ auta (napríklad Ferrari 360 Spider) za volant policajného vozidla. Neprekvapí, že tu už vašou úlohou nebude dôjsť do cieľa prvý, ale naopak zasahovať do divokých pretekov rukou zákona. V Hot Pursuit 2 sú pre vás okrem výberu niekoľkých klasických pretekárskych režimov v autách, ako napríklad Chevrolet Corvette Z06, Jaguar XKR, Porsche 911 Turbo alebo Lamborghini Diablo VT 6.0, pripravené aj široké možnosti nastoľovania cestného poriadku.

Váš vozový park je, našťastie, s nebezpečnými vodičmi zrovnoprávnený a okrem toho môžete využívať posily, zátarasy alebo privolať vrtuľník. Tieto prostriedky budú, pochopiteľne, využité aj proti vám, ak zostanete na strane civilných vodičov a budete mužov zákona provokovať porušovaním predpisov.

Obidve základné možnosti sú spracované síce nie veľmi originálne, ale zato chytľavo a so slušnou dávkou adrenalínu. Navyše vás za úspechy čakajú body, za ktoré odomykáte nové trate a automobily. Najmä slušný výber špičkových áut je veľmi motivujúci. Žiaľ, toto všetko tu už viackrát bolo a hra nedokáže ponúknuť nič tak zaujímavo prepracované, ako bol napríklad prierez históriou značky Porsche v predchádzajúcom dieli. Hra je navyše veľmi arkádová a nerealistická (zrejme vinou súbežnej prípravy aj pre konzoly). Ani grafické spracovanie nie je ničím výnimočné a občas pôsobí horšie ako piaty diel. To je s odstupom takého času a s výrazným nárastom hardvérových požiadaviek hry veľmi čudné. Hudba a zvuky sú na tom o čosi lepšie, ale tie nevýrazný pocit z technickej stránky hry nezachránia.

NFS: Hot Pursuit 2 nie je teda hrou, bez ktorej by ste nemohli žiť, ale zábavu poskytnúť dokáže.

www.needforspeed.com