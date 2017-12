Prehra Microsoft bolieť nebude

„Hoci rozhodnutie súdu na nás kladie novú zodpovednosť, zároveň nám dáva slobodu pokračovať v inováciách pre našich zákazníkov,“ vyhlásil na tlačovej konferencii šéf Microsoftu Bill Gates potešený konečným rozhodnutím súdu. Vľavo výkonný riaditeľ Steve Ballmer, vpravo kľúčový právny zástupca firmy Brad Smith.

Microsoft zvíťazil v rozsiahlej právnej vojne, hoci prehral všetky jej bitky - tak hodnotia experti výsledok súdneho sporu trvajúceho štyri a pol roka, ktorý bol ukončený minulý týždeň. Napriek tomu, že súd už vlani potvrdil, že Microsoft pri boji s konkurentmi zneužíval svoje dominantné postavenie na trhu, dohodnuté sankcie jeho pozíciu nijako neohrozia a nespôsobia mu ani žiadne finančné škody.

Sudkyňa Collen Kollar-Kotellyová minulý piatok potvrdila dohodu o mimosúdnom vyrovnaní, ktorú Microsoft uzatvoril so žalujúcou stranou, deviatimi americkými štátmi, koncom minulého roku. Nevyhovela tak žiadosti ďalších deviatich štátov, ktoré žiadali prísnejšie sankcie. Odôvodnila to tým, že cieľom navrhovaných opatrení bolo „jednoducho len zmeniť existujúci status quo“. Sudkyňa mierne upravila pôvodnú dohodu, zmeny sú však len kozmetické. Proti jej rozhodnutiu sa žalobcovia teoreticky ešte môžu odvolať, šanca na zmenu verdiktu je však už veľmi malá.

Microsoft bude musieť upustiť od neférových praktík, ktorými z pozície monopolného dodávateľa operačných systémov (súd ho takto oficiálne označil) nútil napríklad výrobcov počítačov, aby uprednostňovali aj jeho ďalšie produkty. Sudkyňa firmu varovala, že v najbližších rokoch bude pozorne sledovať, či sa už skutočne ku konkurentom správa férovo. Zároveň však povedala, že končiaci sa súdny proces „nie je prostriedkom, ktorý môže slúžiť na riešenie všetkých obvinení zo správania potláčajúceho konkurenciu“.

Aj po uzatvorení rozsiahleho súdneho sporu si tak Microsoft udrží pozíciu, ktorú získal aj vďaka praktikám za hranicou zákona, a zároveň má otvorený priestor na prienik do množstva ďalších oblastí podnikania. „Rozhodnutie súdu je jasným znamením, že pevnosť Microsoft sa nedá obísť, ani poraziť,“ myslí si analytik Roger Kay z IDC. Ako povedal pre New York Times Jonathan Schwartz, šéf softvérovej divízie firmy Sun, ktorá patrí k najväčším nepriateľom Microsoftu, dosah rozhodnutia nepocítia technologické firmy, pretože „tie už monopolom Microsoftu trpia dávno. Tu sa už sťahujú (boxerské) rukavice,“ myslí si Schwartz, „skutočné obavy by však mali mať mediálne firmy, maloobchodníci či finančné inštitúcie.“

Podľa prezidenta Asociácie softvérového informačného priemyslu Kena Wascha bude „Microsoft používať tú istú taktiku, ktorou dosiahol dominanciu na trhu osobných počítačov a internetových prehliadačov, aj na získanie rozhodujúceho postavenia na ďalších trhoch.“ Microsoft sa najnovšie angažuje už aj vo výrobe vreckových počítačov, distribúcii digitálnej hudby a videa i ako internetový provider.

Ďalej budú pokračovať len súdne spory, ktoré vedú s Microsoftom súkromné spoločnosti, najmä Sun a AOL Time Warner. Pokračovať bude aj vyšetrovanie v Európe. V Amerike čelí firma ešte obvineniam z narušovania súkromia používateľov Windows.

